Una mujer se prepara para una mamografía. Celedonio

IU denuncia ante la Fiscalía para que se investigue el retraso del cribado de cáncer de mama

A. R. G.

Santander

Martes, 14 de octubre 2025, 02:00

Izquierda Unida ha denunciado ante la Fiscalía General del Estado para que se investiguen los posibles retrasos en los resultados de las mamografías del cribado de cáncer de mama ... de la Consejería de Salud, tras el atasco generado en la lectura de las pruebas desde el pasado 30 de julio. El coordinador de IU en Cantabria, Israel Ruiz Salmón, afirma que, pese a que el consejero César Pascual admite que solamente hay «casos concretos», la formación política cree que «hay más» y, por ello, pide a la Justicia investigar la situación en Cantabria, y más después de conocer los fallos del programa de Andalucía.

