IU denuncia ante la Fiscalía para que se investigue el retraso del cribado de cáncer de mama

Izquierda Unida ha denunciado ante la Fiscalía General del Estado para que se investiguen los posibles retrasos en los resultados de las mamografías del cribado de cáncer de mama ... de la Consejería de Salud, tras el atasco generado en la lectura de las pruebas desde el pasado 30 de julio. El coordinador de IU en Cantabria, Israel Ruiz Salmón, afirma que, pese a que el consejero César Pascual admite que solamente hay «casos concretos», la formación política cree que «hay más» y, por ello, pide a la Justicia investigar la situación en Cantabria, y más después de conocer los fallos del programa de Andalucía.

En el escrito entregado a la Fiscalía, expone que el tiempo de espera para la lectura de mamografías supera, a día de hoy, los dos meses y «en algún caso los seis», lo que «compromete gravemente la eficacia del programa de cribado». IU cree que estos hechos podrían ser constitutivos de delitos de homicidio imprudente por omisión -si alguna mujer falleció como consecuencia de un diagnóstico tardío derivado de la falta de seguimiento de resultados dudosos-, lesiones imprudentes por omisión, omisión del deber de prestar servicios sanitarios y prevaricación administrativa.

Además, plantea la posibilidad de que se haya incurrido en prevaricación administrativa «si se demuestra que se tomaron decisiones injustas a sabiendas», como no cubrir bajas o no reforzar el servicio de radiología ante la acumulación de pruebas. Ruiz Salmón recuerda, como ya publicó este periódico la semana pasada, que en Cantabria son más de 3.900 las mujeres que esperan resultados de mamografías.