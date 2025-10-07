El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una mujer se coloca en el mamógrafo para realizarse la prueba. DM

S

Ascienden a 3.907 las cántabras que se han hecho la mamografía de cribado y esperan resultados

El atasco en la lectura de pruebas, que lleva a Sanidad a plantear la externalización de un millar a Santa Clotilde, se debe a que la Unidad de Valdecilla no da abasto por el déficit de radiólogos expertos en mama

Ana Rosa García

Ana Rosa García

Santander

Martes, 7 de octubre 2025, 07:08

Comenta

El atasco en el cribado de cáncer de mama de Cantabria, reconocido días atrás por el consejero de Salud, César Pascual, afecta a 3. ... 907 mujeres, que son las que han acudido a realizarse la mamografía desde el 30 de julio hasta ayer mismo y están pendientes de conocer el resultado. Es decir, si lo habitual es que en menos de un mes se pueda poner fin a la incertidumbre del diagnóstico, son cientos las cántabras que ya llevan más de dos meses aguardando esa carta que les devuelva la tranquilidad, con la angustia siempre presente de que 60 de cada 1.000 exploraciones precisarán estudios complementarios en el hospital (esa llamada también asusta, aunque quede en un 'por si acaso') y de que entre 4 y 5 de ellas recibirán la peor de las noticias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Desvalijada la extinta piscifactoría de Pesués
  2. 2 Quique Setién abandona el Beijing Guoan chino
  3. 3 Aromas de especialidad en el Mercado de la Esperanza
  4. 4

    De la emoción a la alegría
  5. 5

    La recuperada feria de Anero se consolida gracias al gran respaldo de asistentes
  6. 6 Trope-Cultural, SD Logroñés-Racing y Sámano-Deportivo, en la primera ronda de Copa
  7. 7

    Cantabria dispone de 200.044 metros cuadrados de suelo industrial repartidos en cinco polígonos
  8. 8

    El exalcalde de Santillana: «Espero que se repare todo el daño que me han hecho»
  9. 9

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  10. 10

    La teoría del caos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Ascienden a 3.907 las cántabras que se han hecho la mamografía de cribado y esperan resultados

Ascienden a 3.907 las cántabras que se han hecho la mamografía de cribado y esperan resultados