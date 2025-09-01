El jardín de Tabacalera está deteriorado y con especies «seriamente dañadas»

«El jardín vertical interior más grande de Europa». Así definió la alcaldesa, Gema Igual, el espacio natural de casi 600 metros cuadrados ubicado en ... el centro cívico de Castilla-Hermida, antiguo edificio de Tabacalera, que se inauguró hace cuatro años. Se trata de un tupido lienzo vegetal compuesto por 22.300 plantas de especies tropicales y subtropicales, diseñado por el estudio de arquitectura FDA Architects. El característico verde que protagonizó este espacio natural en pleno centro de la ciudad se ha ido apagando poco a poco. Los vecinos de la zona hablan de «falta de mantenimiento». Mientras, la concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento, Margarita Rojo, achaca su estado actual a una avería que se produjo el pasado cuatro de julio en el sistema de riego. Un hecho que dejo especies de los sectores superiores del jardín «seriamente dañadas», explicó Rojo, por lo que deben reponerse. Desde el Ayuntamiento ya trabajan en su mantenimiento. De hecho, hay un cartel que lo indica en la parte inferior del jardín.

Así se explicó la responsable del área durante el pleno del jueves, tras una pregunta de la portavoz de Vox, Laura Velasco, que se refirió al «estado deplorable que presenta, con la vegetación muerta por falta de mantenimiento». Por eso, el grupo municipal preguntó cuando se detectó la avería, por qué no se actuó antes, qué plazos se manejan para la reparación y reposición de las especies dañadas, cuál será su coste y de qué partida presupuestaria saldrá, además de si se depurarán responsabilidades administrativas o contractuales. Y es que, las críticas vecinales hablan del aspecto del jardín «en general», no solo de las especies superiores afectadas por la avería.

A. Aja

Coste «La reposición de las especies no va a suponer ningún coste al estar incluido en el contrato con la adjudicataria» Margarita Rojo Concejala de Medio Ambiente

Reproches de la oposición Vox preguntó en el pleno por este asunto y habló del «estado deplorable» que presenta el jardín, inaugurado en 2021

Conflicto El Ayuntamiento va a abrir un expediente sancionador a Légamo y no es la primera vez que penaliza a la empresa

Rojo explicó paso a paso lo que ocurrido con este espacio natural. En primer lugar, recordó que el contrato de servicio de conservación y limpieza de la infraestructura verde de la ciudad está adjudicado a la empresa Légamo. Por lo tanto, es también la encargada de la conservación del jardín vertical. «En la propia oferta del contrato se describen las actuaciones que la empresa adjudicataria debe llevar a cabo en esta infraestructura».

En cuanto al sistema de riego, añadió Rojo, «incluye bombas, válvulas, sensores, filtros por goteo y demás elementos que nunca han dejado de funcionar en su totalidad, ya que se controla telemáticamente a través de una serie de sensores que alertan cuando se aprecia alguna anomalía o variación a los parámetros establecidos». «Lo que ocurrió el viernes 4 de julio es que se informó de una anomalía en los sectores del área superior de la infraestructura, causado por un fallo en los sensores, que afectó a la parte del riego superior del jardín vertical», añadió la responsable del área. Esto produjo la interrupción del riego que, añadido a las altas temperaturas que se registraron en esos días, «dio lugar a daños en algunos de los ejemplares». Se detectó el problema, se procedió a reajustar el sistema de riego y luego se comprobó que ya funcionaba «correctamente».

Sin embargo, comentó Rojo, algunas de las especies de la parte superior se vieron «seriamente dañadas y con la consiguiente necesidad de reponerse». Para ello, la empresa responsable ha procedido ya al recuento de las especies afectadas y ya las ha pedido a sus proveedores habituales. «Ahora mismo están a la espera de que se realice ese suministro de planta que, como digo, ya está pedido».

Más penalizaciones a Légamo

La pregunta de Vox también hizo referencia a depurar responsabilidades. «Los técnicos del servicio de Parques y Jardines se encuentran recabando datos para realizar un informe que dará paso al inicio de un expediente de penalización a la empresa responsable del contrato –Légamo– por entender que no ha cumplido con lo que le correspondía hacer por contrato».

Hay que recordar que no es la primera penalización que el equipo de gobierno del PP impone a a la empresa gallega. El pasado diciembre, el Ayuntamiento abrió un expediente a la empresa adjudicataria del servicio por catorce infracciones por un importe de 160.000 euros, respaldadas en ocho informes técnicos. Y no fue hasta abril cuando el Consistorio se pronunció sobre este asunto, a través de la Junta de Gobierno Local, que aprobó estimar parcialmente las alegaciones presentadas por la empresa e imponer penalidades por valor de 65.500 euros, que no se abonarán a la empresa, por «incumplir las obligaciones contractuales». Previamente, ya había sido sancionada con 50.000 euros. También el pasado diciembre se abrió otro expediente que planteaba la rescisión del contrato por los «reiterados incumplimientos» de la adjudicataria. Sin embargo, caducó ya que al equipo de gobierno le resultó «imposible analizar toda la documentación». Aún está por ver si finalmente se hace efectiva esa resolución.

Rojo aclaró que la reposición de las especies afectadas «no va a suponer ningún coste para el ayuntamiento al estar incluido en el contrato».