El jardín vertical del centro cívico de Tabacalera, deteriorado. Alberto Aja

El jardín de Tabacalera está deteriorado y con especies «seriamente dañadas»

El pasado julio se produjo una avería en el sistema de riego y el Ayuntamiento ya trabaja para mantener este espacio verde

Candela Gordovil

Candela Gordovil

Santander

Lunes, 1 de septiembre 2025, 07:12

«El jardín vertical interior más grande de Europa». Así definió la alcaldesa, Gema Igual, el espacio natural de casi 600 metros cuadrados ubicado en ... el centro cívico de Castilla-Hermida, antiguo edificio de Tabacalera, que se inauguró hace cuatro años. Se trata de un tupido lienzo vegetal compuesto por 22.300 plantas de especies tropicales y subtropicales, diseñado por el estudio de arquitectura FDA Architects. El característico verde que protagonizó este espacio natural en pleno centro de la ciudad se ha ido apagando poco a poco. Los vecinos de la zona hablan de «falta de mantenimiento». Mientras, la concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento, Margarita Rojo, achaca su estado actual a una avería que se produjo el pasado cuatro de julio en el sistema de riego. Un hecho que dejo especies de los sectores superiores del jardín «seriamente dañadas», explicó Rojo, por lo que deben reponerse. Desde el Ayuntamiento ya trabajan en su mantenimiento. De hecho, hay un cartel que lo indica en la parte inferior del jardín.

