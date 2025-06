La Junta Local de Seguridad no aborda las últimas reyertas con heridos de Santander Ayuntamiento y Delegación del Gobierno se centran en el dispositivo del verano, que esperan que se desarrolle «sin incidentes reseñables»

Candela Gordovil Santander Jueves, 5 de junio 2025, 07:16 Comenta Compartir

En las últimas semanas, se han sucedido las denuncias públicas de los vecinos de las calles Cuesta de las Ánimas e Isaac Peral por las peleas a las puertas de varios establecimientos ... de su zona, que se saldaron con detenciones e incluso un apuñalamiento. Una situación que no es nueva y por la que han pedido ayuda al Ayuntamiento de Santander en varias ocasiones. Sin ir más lejos, la semana pasada. Los afectados que viven en la Cuesta de las Ánimas comentaron a El Diario Montañés que el equipo de gobierno del PP «no admitía» instalar en la zona videocámaras de vigilancia. Desde el Consistorio respondieron que se reunirían con los afectados «para analizar las problemáticas y valorar las posibles soluciones». Precisamente ayer tuvieron la oportunidad de abordar este asunto, junto a la Delegación del Gobierno, en la Junta Local de Seguridad. Pero no fue así. Al menos según lo que recoge el comunicado remitido a los medios de comunicación, ya que no hicieron una convocatoria previa.

De hecho, la alcaldesa, Gema Igual, y la delegada del Gobierno en Cantabria, Eugenia Gómez de Diego, presidieron la reunión que se convoca semestralmente para diseñar dispositivos y reforzar la coordinación de cara a los eventos del verano, con la participación de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Policía Local. En este contexto, ambas administraciones se marcaron como objetivo que los meses estivales discurran de forma «segura y sin incidentes reseñables». Una ciudad «segura» Tras analizar los datos aportados por la Policía Nacional y la Policía Local al Sistema Estadístico de Criminalidad, Igual comentó que Santander «continúa siendo una de las ciudades más seguras de España». Por eso, trasladó su compromiso de poner los «medios necesarios para garantizar la convivencia ciudadana». Unas afirmaciones respaldadas por las cifras de criminalidad convencional –entre otras–, que «han bajado un 2,6% y continúan por debajo de la media del conjunto de España». Según los datos de la Policía Nacional, en 2024 se produjeron en Santander 2.027 hurtos, que suponen un descenso del 8,8%; 51 delitos contra la libertad sexual, un 8,9% menos que en 2023; o 41 delitos por tráfico de drogas (un 26,8% menos). Respecto a los datos de cibercriminalidad, han subido un 6,7%, aumentando las estafas informáticas y los ciberdelitos, «aunque se trata de acciones delictivas que en muchos casos se realizan a miles de kilómetros de la ciudad a través de internet, superando por tanto el ámbito municipal». A juicio de Igual, aunque las conclusiones son positivas, «las administraciones no deben acomodarse, sino seguir trabajando de forma conjunta y permanente para mejorar estos datos y garantizar la seguridad a lo largo de todo el año». Con especial atención al calendario de actividades previstas en los próximos meses, y a los eventos multitudinarios y de mayor envergadura. Por su parte, Gómez de Diego también valoró de forma positiva los datos conocidos en la Junta de Seguridad y puso en valor el trabajo diario de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que «permite ofrecer a la ciudadanía y a quienes nos visitan un entorno de tranquilidad y confianza, clave en una región tan activa turísticamente como la nuestra». «Su labor también permite que Santander siga siendo una de las ciudades más seguras del país, como también lo es Cantabria a nivel autonómico», añadió. Además, la delegada reiteró el compromiso del Gobierno de España de «seguir reforzando e incrementando las plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil, con las mayores ofertas de empleo público de la historia». En este sentido, explicó que el Ejecutivo central «no solo mantiene, sino que incrementa de forma sostenida los recursos destinados a mejorar la seguridad ciudadana».

