Llevan a Cruces al herido con graves quemaduras en el incendio de un piso en la calle San Sebastián

El hombre herido con quemaduras en el incendio que se produjo en un edificio de la calle San Sebastián de Santander ayer ha sido trasladado al hospital vizcaíno de Cruces.

El hombre, de avanzada edad, sufrió quemaduras en el incendio que se registró ayer por la tarde en el edificio, e inicialmente fue trasladado al Hospital de Valdecilla. Dadas las heridas por quemaduras que tenía, se le ha trasladado a Cruces, que tiene una Unidad de Grandes Quemados.

En Valdecilla también se atendió a una mujer afectada por inhalación de humos que ya ha sido dada de alta.

El incendio de ayer obligó además a desalojar a una decena de personas que estaban dentro del inmueble.

Anoche se decidió que el inmueble permaneciera desalojado por precaución y a la espera del informe definitivo que iba a hacer hoy el Cuerpo de Bomberos.

Así fue el incendio y el dispositivo de extinción

El siniestro que provocó serios desperfectos en el interior de la vivienda y unos instantes de enorme tensión provocados por la falta de información sobre el paradero real de uno de los inquilinos.

El fuego se declaró minutos antes de las siete de la tarde en el número 10 de la calle San Sebastián, un edificio antiguo y mal numerado –entre la primera y la segunda plantas hay una intermedia que dificulta la numeración real de los pisos– al que se accede desde la popular Cuesta de la Atalaya.

Se originó en concreto en el segundo derecha, un piso cuya propietaria tenía arrendado a otra persona que, a su vez, lo tenía realquilado a otras cuatro que convivían disfrutando cada una de ellas de su propia habitación.

Alertados de la gravedad del suceso, los servicios de emergencias (Policía Local, Bomberos y 061) se apresuraron a la zona para proceder a la evacuación del inmueble, al rescate de las personas en peligro y a la evacuación de los posibles heridos, uno, finalmente, aunque las consecuencias pudieron haber sido mucho mayores de no mediar su rapidísima intervención.

«Nosotros estábamos en casa cuando un hombre tocó a la puerta y nos dijo que teníamos que salir inmediatamente», cuenta Marlene, una mujer de origen boliviano que reside en el primero izquierda junto a su esposo minusválido y a su hijo adolescente.

Con ayuda de dos policías locales, los primeros en llegar al lugar, los tres se pusieron a salvo.

También el resto de sus vecinos, que, una vez salieron al exterior, fueron desfilando por la acera buscando un lugar seguro desde el que siguieron con mucha preocupación los trabajos de los servicios de emergencias, para entonces completamente volcados en el interior de la vivienda siniestrada.

De allí fue rescatado con quemaduras de gravedad, pero consciente, uno de los cuatro ocupantes del piso, el único que se encontraba allí cuando se originó el fuego, el mismo que finalmente ha tenido que ser trasladado al hospital de Cruces.

«Yo subía andando por la cuesta y al dar la vuelta vi que salía fuego de la galería. Le vi intentando salir y pensé: 'Ese hombre no lo cuenta'», dice Rafael, el segundo de los habitantes del piso. Ni él ni su hermano, el tercero, se encontraban dentro cuando se declaró el incendio. Tampoco estaba el cuarto y último, aunque su ausencia generó momentos de gran incertidumbre entre los rescatadores.

Ante la posibilidad de que se hubiera quedado atrapado en el interior, los bomberos decidieron adentrarse en la vivienda incendiada, a la que tuvieron que acceder con equipos de respiración autónoma, y registrarla habitación por habitación, tarea que les llevó su tiempo y en la que no cejaron hasta que no se cercioraron de que allí dentro no quedaba nadie.

Al tiempo, en el exterior, los servicios sanitarios auxiliaban a la propietaria del piso, que ante semejante escenario acabó derrumbándose y sufriendo un ataque de ansiedad que recomendó a los médicos su traslado en ambulancia hasta el Hospital Valdecilla.

Una vez valorados los daños personales provocados por el incendio, cuyas causas aún se desconocen, los bomberos comenzaron a trabajar sobre la estructura del edificio para averiguar si estaba en condiciones de soportar el retorno de los inquilinos con todas las garantías o si era preferible mantener vigente la orden de desalojo.

Al final, y a pesar de que el inmueble no presentaba daños estructurales, al menos no de importancia, a última hora optaron por esto último como medida de precaución, de tal manera que once de los 22 residentes desalojados tuvieron que pasar la noche en el Centro Princesa Letizia y los otros once en las viviendas de otros familiares dejando las suyas en manos de un retén del Parque de Bomberos.