Lunes de chaparrones en Santander: 60 litros, la cifra más alta de toda España

Ana del Castillo Santander Lunes, 22 de septiembre 2025, 12:27 | Actualizado 13:15h. Comenta Compartir

Santander es la ciudad española en la que más ha llovido este lunes. Desde anoche, la ciudad encadena un chaparrón con otro, lo que ha valido para registrar 60 litros por metro cuadrado, el dato más alto de todo el país. También ha caído mucha agua en Gijón (Asturias), con 32,6 litros, o en Santa María del Camí (Islas Baleares), con 26,4 litros, pero no tanto como en Cantabria, que lidera el resumen de precipitaciones acumuladas -hasta las 11.10 horas- de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Hay otra cifra que aparece en el tercer puesto de este ranking: Santander aeropuerto, con 30 litros por metro cuadrado.

Sin embargo, y a diferencia de otras veces, la capital cántabra no ha registrado grandes incidencias por estas precipitaciones. El servicio de emergencias 112 del Gobierno de Cantabria únicamente ha atendido llamadas relacionadas con arquetas levantadas o presencia de agua -que no ha obligado a cortar la vía- en la zona del túnel de la calle Burgos. Tampoco la Policía Local ha anotado incidencias por las trombas.

La explicación es sencilla. Aquella tromba de agosto -hace justo un mes, el día 22- que ahogó el centro de Santander registró 60 litros por metro cuadrado, igual que hoy, pero en mucho menos tiempo. En tan solo una hora. Por eso se anegaron las calles y por eso también hoy, con trombas intermitentes, no se han registrado incidencias, porque las lluvias se han espaciado a lo largo de doce horas.

En este primer día de otoño, donde más agua ha caído es en la zona del campo de fútbol de Cueto, precisamente donde está ubicada la delegación territorial de la Aemet. Su director, Sergio Fernández, ha explicado que esta jornada de precipitaciones intensas es «un episodio típico, solo que ha llegado un poco antes de lo previsto». Y además, como viene se va. A partir de esta tarde el tiempo remonta para llegar al fin de semana con cielos despejados y temperaturas por encima de los 20 grados. «Hoy todavía habrá algún chubasco en el interior, pero por el litoral comienza a abrir. El resto de la semana el tiempo será estable. No se esperan precipitaciones y a partir del viernes tendremos temperaturas más propias de septiembre, incluso un poco por encima», señala Fernández.

¿Se ha adelantado el veranillo de San Miguel? «No confío mucho en los 'veranillos'. No termino de ver la explicación científica a esas cosas. Prefiero fiarme de los modelos y la instrumentación, como los satélites o los radares meteorológicos».

