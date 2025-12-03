Luz verde al proyecto para reformar la plaza de Alberto Pico del Barrio Pesquero El Puerto de Santander concluye la reparación de la rampa Varadero, en la misma zona, ya que en la parte sur había daños superficiales

El paseo de Alberto Pico, en el Barrio Pesquero, contará con una plaza nueva. Así lo anunció ayer el Ayuntamiento de Santander, tras la aprobación del proyecto de mejora del espacio público, que cuenta con un presupuesto de licitación de 430.124 euros y un plazo de ejecución de seis meses. Este anuncio no es baladí para los vecinos del barrio, ya que es una de sus históricas demanadas que además permitirá «transformar» la plaza, situada entre las dos áreas deportivas, la calzada norte y el edificio de aseos al sur.

El concejal de Fomento, Agustín Navarro, explicó ayer que esta intervención aportará un diseño «más accesible y pensado para la convivencia». Al tratarse de terrenos propiedad de la Autoridad Portuaria de Santander (APS), para llevar a cabo la obra será necesario establecer un acuerdo específico «en el marco de la colaboración activa que mantienen ambas administraciones para poner en valor el frente marítimo y hacerlo accesible a los ciudadanos». La propuesta del equipo de gobierno del PP incorpora una de las «grandes reivindicaciones» de los vecinos: la creación de un graderío multifuncional, concebido como espacio de reunión, zona estancial y estructura apta para recuperar los históricos concursos de coros de canción marinera, «tan arraigados en la tradición del barrio».

Otra de las actuaciones que se ha ejecutado en la zona, aunque en este caso la ha hecho el Puerto, es la reparación de la rampa Varadero, cuya zona sur presentaba daños superficiales con degradación del hormigón y zonas socavadas con daños más profundos sobre los que era necesario actuar. El presidente de la APS, César Díaz, explicó ayer que en esta área de la infraestructura, se realizan habitualmente actividades como la botadura de embarcaciones de remo o trabajos de pintura y reparación de pequeñas embarcaciones, y el estado que presentaba la rampa dificultaba su uso. Así, la reparación, que afectó a una superficie de 220 metros cuadrados y que fue ejecutada por Cuevas Gestión de Obras, consistió en la demolición de la losa deteriorada, la gestión del escombro y la reposición de la solera con hormigón resistente al agua de mar y fibras de polipropileno.