La mejora de líneas del TUS que piden los vecinos se abordará el 2 de octubre Del MetroTUS se mantendrá la línea central que une los intercambiadores de Valdecilla y El Sardinero. / Roberto Ruiz La plataforma de usuarios se reunirá con el concejal Quirós para exponerle las reformas que desea introducir JUAN CARLOS FLORES-GISPERT Santander Martes, 18 septiembre 2018, 07:15

Los miembros de la Plataforma Transporte Santander, que coordinó las protestas contra el MetroTUS, se reunirá el próximo 2 de octubre con el concejal responsable de los autobuses municipales, Ignacio Quirós, para exponerle las mejoras que los usuarios desean que el Ayuntamiento incluya en las tradicionales líneas.

Como es sabido, el próximo 1 de octubre el Metro TUS quedará desmantelado, solo sobrevivirá la Línea Central y el resto volverá a su recorrido anterior al 1 de febrero, cuando el Ayuntamiento impuso un nuevo sistema para la comunicación en Santander mediante los autobuses municipales.

En la reunión, los portavoces de la Plataforma y las asociaciones vecinales que están contra el MetroTUS expondrán a Quirós los cambios que desean se incluyan en los transportes urbanos «que son pequeñas cosas, ajustes, mejoras y peticiones vecinales, que bien podrían haberse incluido en esta vuelta atrás», explicó ayer la portavoz de la Plataforma, Carmen Castillo. El desmantelamiento del Metro TUS y la vuelta a las líneas y recorridos tradicionales se realiza coincidiendo con los nuevos horarios de otoño-invierno en los autobuses.

La plataforma contra el MetroTUS volverá a las manifestaciones si no se atiende a los vecinos

Las peticiones provienen de los vecinos de San Román, Monte, Cueto y Peñacastillo, así como de otras zonas de Santander, como son Valdenoja, que quieren mejor comunicación con el centro de la ciudad mediante los transportes municipales. También estará presente en la reunión la Federación de Vecinos Fecav, que expondrá las peticiones de los residentes de El Ensanche.

Los miembros de la Plataforma esperan que el Gobierno municipal atienda sus peticiones «que no son descabelladas» y si no lo hace seguirán, dicen, con las protestas. «Este movimiento vecinal no ha acabado con el desmantelamiento del Metro TUS. Lo conseguido ha sido un triunfo de los vecinos, pero necesitamos más, necesitamos ajustes y mejoras en algunas líneas y eso es lo que esperamos del equipo de Gobierno».

Los vecinos piden «pequeños cambios en la red de transportes, muy fáciles de hacer»

Los miembros de la plataforma pidieron cita con la alcaldesa, Gema Igual, pero ésta «ha delegado en el concejal de Transportes», dijo Castillo. De él espera que «esté atento a las peticiones vecinales, que lo único que persiguen, que perseguimos, es mejorar los transportes urbanos de Santander y que se atienda al contribuyente como merece». Los vecinos de El Ensanche, por ejemplo, quieren que no se deje en el olvido la línea 21, que comunicaba este barrio con el centro de salud de la calle de Tetuán. Y solicitan que el viaje se realice en microbús, no en un autobús grande, porque esto facilitaría el tránsito en la zona. Además, consideran que un vehículo más pequeño será suficiente para atender la demanda vecinal.

«Escucha a la ciudadanía»

Sobre la vuelta a la red municipal de transportes existente hasta el pasado 31 de enero -esto es, sin transbordos-, Quirós explicó hace pocos días que «al retomar la organización anterior, el equipo de gobierno ha dado un ejemplo de escucha a la ciudadanía» porque «lo que nos ocupa es trabajar para los ciudadanos». Y recalcó que los responsables municipales siempre estarán «al lado de los santanderinos, preocupándose por ellos y tomando decisiones que, como ha sido la de retomar la organización previa del TUS, nos han pedido y hemos atendido, ejerciendo el diálogo y la escucha permanente a pie de calle».