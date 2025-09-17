El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Mercado de La Esperanza, donde tendrá lugar la jornada. Roberto Ruiz

El Mercado de La Esperanza organiza una jornada solidaria el domingo contra el alzhéimer

Ese día está previsto un mercadillo con actuaciones musicales, pero de forma previa, el viernes por la tarde, habrá una charla coloquio sobre los cuidados

Ignacio Serrano Garbayo

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:36

La Asociación de Comerciantes del Mercado de La Esperanza, en colaboración con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer (AFA ) de Cantabria, organiza este domingo, 21 de septiembre, una jornada solidaria de apoyo a los afectados por esta patología neurodegenerativa caracterizada por la progresiva pérdida de memoria. El acto central será un mercadillo solidario, que se desarrollará desde las 11.00 hasta las 20.00 horas en La Plaza. Previamente, el viernes, se ha preparado un coloquio sobre el cuidado de estos pacientes impartido por Mónica Pérez Pardo, psicóloga y directora del centro de día de la AFAC (20.00 horas).

Durante toda la jornada del domingo, además de los puestos instalados para la ocasión, se podrá disfrutar de un vermut con pinchos «a favor de la AFAC», así como actuaciones musicales de la Coral Jorge Manrique, dirigida por César Vinagredo, y el pasacalles Salta Bardales antes del almuerzo. Por la tarde, las actividades seguirán con talleres infantiles, hinchables, chocolatada y más entretenimiento callejero. Marta Gómez, presidenta de la asociación de comerciantes y propietaria de la pescadería Marta y Enchi, explica que este evento solidario «implica mucho esfuerzo y mucho trabajo por parte de los comerciantes porque lo hacemos en domingo. No se trata de vender nuestros productos, sino de bajar a trabajar para una causa».

La organización del mercadillo se ha conseguido gracias a la colaboración del resto de comercios de La Esperanza. «Doña Carmen nos ha dado cosas para los niños, Conchita nos ha facilitado mucho material y la hostelería de alrededor también colabora dándonos pinchos, tortillas, repostería…», comenta Gómez.

En los últimos quince años, el colectivo de comerciantes de La Plaza ha realizado seis jornadas solidarias. La primera fue en 2010, cuando se organizó un acto de apoyo a los afectados por el terremoto de Haití. Y la última, en 2019, también en favor de la asociación de familiares de pacientes con alzhéimer. De hecho, este será la tercera iniciativa con ellos como protagonistas. Luis Saiz, presidente de la AFA en Cantabria, se muestra «muy agradecido por la sensibilización de los comerciantes» de La Esperanza y confía en que en esta edición se repita el resultado de las anteriores: «Siempre que se ha hecho este evento ha merecido la pena y todo ha salido muy bien».

