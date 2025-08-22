Al son de las naciones

El Festival Intercultural de las Naciones de Santander ofrece un viaje sensorial por todo el mundo sin tener que abandonar los Campos de Sport del ... Sardinero en la capital cántabra. Si bien es cierto que uno de los mayores atractivos de la experiencia es el amplio abanico de opciones gastronómicas que ofrece, también resulta necesario destacar el arduo trabajo detrás del cartel de actuaciones que, cada año, deslumbra a los curiosos que se aventuran en el recinto.

Porque no hay mejor manera de disfrutar de una sabrosa arepa que escuchando algunos de los clásicos de Queen; o de refrescarse con un dulce mojito, siempre y cuando sea moviendo las caderas al ritmo de Maluma un sábado noche. Desde luego, el Festival de las Naciones sabe montárselo bien. Prueba de ello son los centenares de personas que cada día deciden pasar el rato con sus seres queridos entre bailes folclóricos, comidas tradicionales o actuaciones de lo más variopintas. Sergio Frenkel, coordinador y creador de la experiencia, cuenta que «el festival es un auténtico 'World Music Festival'», en el que «se abarca desde la música típica de los países representados hasta tributos a grandes artistas, tanto nacionales como nacionales».

Además, como si de tradición se tratase, todos los días inauguran la velada diferentes academias de baile de Cantabria, desbordando talento y pasión en el escenario. Paula Zabala, profesora y bailarina de la escuela 'Andanzas', lo dio todo durante su actuación del lunes: «Es muy importante que espacios así, tan grandes y públicos, proporcionen a las academias la oportunidad de demostrar su esfuerzo, trabajo y talento. Hay que dar visibilidad a la danza. En España creo que no se celebra lo suficiente como forma artística», explica. «En el Festival de las Naciones, cada tarde hay actuaciones de todo tipo -tanto musicales como de baile-, y eso es fundamental. La cultura gastronómica es muy rica, pero la artística también. Además, este sistema me ha ayudado a conocer nuevas asociaciones y grupos. Da gusto aprender así: se amplían horizontes».

Pero no todo puede, ni debe ser producto local. Por ese motivo, la feria cuenta con la colaboración de agrupaciones como la Asociación de la Comunidad Paraguaya en Santander o la Asociación Boliviana en Cantabria, que trajeron consigo, el pasado miércoles, ritmos y danzas folclóricas. Porque el objetivo de esta época del año es celebrar la interculturalidad, las diferencias que nos unen y las riquezas que todo país puede ofrecer. De hecho, el domingo, 7 de septiembre, se cerrará el festival por todo lo alto con el Gran Desfile Multicultural con traducción en lenguaje de signos.

Y, hasta ese día, ritmos para todo y para todos. Melodías latinas, idóneas para bailar y festejar; pero también afro beats, flamenco, rock & roll o pop cristiano. De hecho, según Frenkel, «una cosa fundamental dentro del festival es la fusión musical: el tango con el flamenco, el pop con el mariachi... es algo que distingue mucho a la feria. Pedimos a los artistas que se comprometan con esta idea. La cocina fusión está de moda, ¿por qué no la música fusión?».

Pero el Festival de las Naciones no olvida a los más pequeños de la casa: también incluye actividades específicas para los niños, como un taller de magia de la mano de la Asociación Contra el Cáncer Infantil el próximo domingo, 31 de agosto. Nadie se queda fuera porque las posibilidades son infinitas. Es un festival por y para todo el mundo. «Unimos generaciones. A lo mejor estás viendo un espectáculo, un tributo a Abba o unos bailes tradicionales Iberoamericanos con trajes típicos hechos a mano, y entre el público se encuentran abuela, madre e hija. Es un festival cuyo amplio abanico musical proporciona un efecto intergeneracional único. Al ser la entrada gratuita, cualquiera puede venir a disfrutar, cualquier tribu urbana o grupo social».

Además, por si fuera poco, días temáticos: Freddy Mercury, Elvis Presley o los Beatles, que impregnaron ayer de 'Beatlemanía' el Sardinero. Cinco grupos para interpretar cinco etapas de la banda inglesa. Un recorrido por toda su discografía que cientos de asistentes tuvieron la oportunidad de disfrutar. Una taza de té con 'Let it be' de fondo, o tal vez un helado compartido entre miradas traviesas con 'All you need is love' haciendo eco entre los presentes. Desde luego, la banda sonora perfecta para una jornada magnífica, Y así, todos los días. Porque en 'las naciones' -apodo cariñoso que los lugareños han puesto al festival-, no hay hueco para el aburrimiento o la monotonía. No cuando la música, el olor a comida recién hecha y los bailes, tanto dentro como fuera del escenario, están más que asegurados.

Y aún queda mucha diversión y jolgorio por delante. Shows, conciertos e incluso trucos de magia. Uno de los eventos más esperados es el 'Talent Show Excelencia de Santander'. «A raíz de la relación que tenemos con Got Talent España nos han nombrado 'embajadores del talento del norte de España'», aclara Sergio Krenpel. «Todos los seleccionados tendrán pase directo a Got Talent España. Ese fue el gran hallazgo del año pasado y una de las muchas maneras que tenemos de celebrar el talento en todas sus disciplinas».