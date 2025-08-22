El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Foto de familia de los grupos que subieron al escenario.

Ver 8 fotos
Foto de familia de los grupos que subieron al escenario. Juanjo Santamaría

Al son de las naciones

La música es uno de los grandes atractivos del festival internacional

Laura Pérez Robledo

Laura Pérez Robledo

Viernes, 22 de agosto 2025, 07:16

El Festival Intercultural de las Naciones de Santander ofrece un viaje sensorial por todo el mundo sin tener que abandonar los Campos de Sport del ... Sardinero en la capital cántabra. Si bien es cierto que uno de los mayores atractivos de la experiencia es el amplio abanico de opciones gastronómicas que ofrece, también resulta necesario destacar el arduo trabajo detrás del cartel de actuaciones que, cada año, deslumbra a los curiosos que se aventuran en el recinto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una tromba tan potente como inesperada colapsa Santander y las localidades de la bahía
  2. 2

    Gema Igual: «Ha sido impresionante, los contenedores de San Fernando se han ido hasta Numancia por la fuerza del agua»
  3. 3

    La segunda mayor tromba de agua de la historia de Cantabria
  4. 4

    Las caras visibles de la lucha contra el aparcamiento de autocaravanas de Mataleñas
  5. 5 Laredo se arregla para las Flores
  6. 6 «Vimos como se inundaba poco a poco la calle del hospital Valdecilla»
  7. 7

    «Intensidades torrenciales» de agua durante una hora
  8. 8 Así ha sido la inundación en el polígono de Candina
  9. 9

    Intervenidas 664 prendas y 126 perfumes falsificados para su venta en mercadillos de Cartes y Noja
  10. 10

    Saúl y el Racing separan sus caminos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Al son de las naciones