La nueva Asociación de Cueto respalda la alternativa vecinal para el área de Mataleñas

La Asociación de Vecinos de Cueto ha elegido a una nueva junta directiva y ha respaldado en asamblea la alternativa para la zona de ... Mataleñas que se propone al Ayuntamiento de Santander, al que han ofrecido diálogo y consenso para alcanzar una solución que no sea el proyecto municipal que tildan de «atentado al patrimonio natural». La nueva Junta Directiva, compuesta por 19 miembros, está formada íntegramente por personas que también están en la Comisión para la Defensa de Mataleñas.

Como presidente ha sido elegido Arsenio Callejo, conocido por su participación en la anterior junta directiva y por ser uno de los portavoces de la Comisión para la Defensa de Mataleñas. La nueva junta ha reconocido el trabajo de la saliente, y pidió un aplauso unánime en agradecimiento por sus siete años de dedicación y servicio a Cueto.

Durante la reunión se ha presentado oficialmente a los vecinos el proyecto alternativo para la zona de Mataleñas, elaborado por la Comisión y enviado a la alcaldesa de Santander, Gema Igual, hace quince días, cumpliendo el compromiso adquirido con el Ayuntamiento. El proyecto fue ratificado por unanimidad de los vecinos en la asamblea.

La exposición corrió a cargo de Arsenio Callejo y de Benedicte Leblanc, integrante de la Comisión y muy implicada en la defensa del entorno natural de Mataleñas, que explicó que el objetivo del proyecto es ofrecer una alternativa «viable, amable, sensata y natural frente al plan municipal», con una ordenación «respetuosa» del actual aparcamiento junto al campo de prácticas de golf. También con una mejora de los accesos y con la creación de zonas verdes, arbolado, bancos y una pérgola con plantas y flores, inspirada en la estética y la pergola existente en el parque de Mataleñas.

Asimismo, se contempla un pequeño aparcamiento adicional de unas 10 ó 15 plazas al comienzo del camino de Inés Diego del Noval, y se rechaza «de forma rotunda» la construcción de los dos nuevos viales de doble sentido, por considerarse innecesarios y «perjudiciales para el entorno», dado que «ya existe una carretera paralela para esa función».

La nueva Junta Directiva y la Comisión han manifestado la disposición al diálogo con la alcaldesa, con el fin de alcanzar una solución «razonable que preserve el valor paisajístico y ambiental del área».