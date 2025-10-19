El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Área donde se plantea actuar el Ayuntamiento. Juanjo Santamaría

La nueva Asociación de Cueto respalda la alternativa vecinal para el área de Mataleñas

El colectivo ha renovado su junta directiva, que preside Arsenio Callejo y que se muestra dispuesta a dialogar con el Ayuntamiento

DM .

DM .

Santander

Domingo, 19 de octubre 2025, 02:00

La Asociación de Vecinos de Cueto ha elegido a una nueva junta directiva y ha respaldado en asamblea la alternativa para la zona de ... Mataleñas que se propone al Ayuntamiento de Santander, al que han ofrecido diálogo y consenso para alcanzar una solución que no sea el proyecto municipal que tildan de «atentado al patrimonio natural». La nueva Junta Directiva, compuesta por 19 miembros, está formada íntegramente por personas que también están en la Comisión para la Defensa de Mataleñas.

