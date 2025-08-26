La nueva edición de 'A bordo del Alfonso Pérez' llega esta tarde al Hotel Bahía

El Salón Santillana del Hotel Bahía acogerá esta tarde a partir de las 19.00 horas, la presentación de la segunda edición del libro 'A ... bordo del Alfonso Pérez', del periodista, escritor y superviviente de la tragedia Ramón Bustamante Quijano.

La obra, considerada un clásico dentro de la literatura testimonial sobre la Guerra Civil española, recoge un relato vivo y conmovedor del cautiverio en el buque, convertido en cárcel flotante del bando republicano entre 1936 y 1937. Esta nueva edición incluye además dos estudios de contextualización historiográfica.

El acto, que se celebrará simbólicamente cerca de donde estuvo atracado el barco-prisión, contará con la presencia de Francisco Luis Ara López, único superviviente que lo vivió de niño en 1936. Además, con motivo de la presentación se anunciará la convocatoria de una beca de investigación para recopilar y ordenar los testimonios sobre los presos del Alfonso Pérez surgidos durante la presentación de la primera edición.

La matanza del 27 de diciembre de 1936 a bordo del Alfonso Pérez, en la que murieron 156 presos como represalia a un bombardeo de la aviación nacional, fue un suceso que estremeció a la sociedad santanderina y española de la época y que todavía hoy sigue resonando en la memoria colectiva como un recordatorio de los horrores de la guerra.

«Es un libro conciliador; no intervienen las ideas políticas, sino el ánimo de profundizar en lo que nos une», declaró el pasado diciembre el editor e historiador, José Alberto Vallejo, durante la presentación de la edición anterior.