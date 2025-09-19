El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Varios jóvenes revisan la ropa a nueve euros en el sótano del NH. Javier Cotera

Todo a nueve euros en el mercado de ropa vintage del NH Ciudad de Santander

El Crazy Zoco llega a Cantabria este fin de semana, con precios muy bajos y entrada gratuita desde las 11.00 hasta las 21.00 horas

Ignacio Serrano Garbayo

Ignacio Serrano Garbayo

Santander

Viernes, 19 de septiembre 2025, 19:55

Son las 11.10 horas del viernes en la acera del hotel NH Ciudad de Santander. Hay una cola de unas quince personas, la mayor ... parte jóvenes, esperando a entrar. El anuncio de 'Todo a nueve euros' que aparece en el cartel del CrazyZoco, un mercado de ropa vintage, es lo que los ha convocado. Apenas unos minutos después de la apertura, el aforo está ya completo. Toca seguir en la cola. Eso sí, hay tiempo para poder entrar. Estará abierto hasta las 21.00 horas, igual que hoy y mañana, cuando se echará el cierre, informa Alejandro López, miembro de la organización.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una chocolatería y una firma de moda, nuevas aperturas en Juan de Herrera
  2. 2 Para Alex Corretja la pista de la Magdalena «es la más emblemática de la historia de la Copa Davis»
  3. 3

    Los detenidos por el ataque a la sede del PSOE de Cantabria están investigados por terrorismo
  4. 4

    El grupo Hotusa cierra la compra de los hoteles Coliseum y Río en Santander
  5. 5 Aldi inicia la construcción de un supermercado en la calle Castilla
  6. 6

    Airosa, una tudanca que vale 2.000 euros
  7. 7

    Los vecinos del Ensanche piden limitar las terrazas de Santander hasta las doce en fin de semana
  8. 8

    La geolocalización de los móviles, clave para detener a los autores del ataque a la sede del PSOE cántabro
  9. 9 La Feria Outlet de marcas regresa este fin de semana al Palacio de Exposiciones
  10. 10

    El Gobierno planea limitar a dos años el tiempo máximo de un interino en la Administración

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Todo a nueve euros en el mercado de ropa vintage del NH Ciudad de Santander

Todo a nueve euros en el mercado de ropa vintage del NH Ciudad de Santander