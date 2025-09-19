Todo a nueve euros en el mercado de ropa vintage del NH Ciudad de Santander

Son las 11.10 horas del viernes en la acera del hotel NH Ciudad de Santander. Hay una cola de unas quince personas, la mayor ... parte jóvenes, esperando a entrar. El anuncio de 'Todo a nueve euros' que aparece en el cartel del CrazyZoco, un mercado de ropa vintage, es lo que los ha convocado. Apenas unos minutos después de la apertura, el aforo está ya completo. Toca seguir en la cola. Eso sí, hay tiempo para poder entrar. Estará abierto hasta las 21.00 horas, igual que hoy y mañana, cuando se echará el cierre, informa Alejandro López, miembro de la organización.

Con entrada gratuita, aunque hay opciones VIP (de acceso anticipado), este evento comercial que ya se ha realizado en varias ciudades españolas durante el verano, como Madrid, San Sebastián o Granada, se celebra ahora en el sótano del hotel santanderino, donde se han instalado unos expositores con las prendas, atestados todos ellos de chavales.

«La mayoría son prendas de segunda mano, aunque hay muchas que están sin usar y que hemos comprado al por mayor y seleccionado»

La mayor parte de esta propuesta ha encontrado su público a través de redes sociales. Prueba de ello es la 'ruleta de la fortuna' que se encuentra al lado del mostrador. «Si te sacas una foto y la subes a las historias mencionándonos, puedes girarla para conseguir un premio», explica la tendera. La recompensa puede variar entre un 'mala suerte', que implica quedarse con las manos vacías, o una bolsa con ropa personalizada. Aunque también están las curiosas opciones de 'vuelve a tirar', 'reto' o un inquietante símbolo de interrogación cuyo significado no han querido desvelar.

Aunque los precios no suben de nueve euros, hay accesorios, como cinturones, que cuestan menos todavía. «La mayoría son prendas de segunda mano, aunque hay bastantes sin usar que hemos comprado al por mayor y luego la hemos seleccionado», explica López. La ropa vintage está de moda, especialmente entre los jóvenes por sus reducidos precios, aunque el encargado insiste en que también es «una forma de contribuir a la economía circular» y permite tener un mejor vestuario sin necesidad de contar con un gran presupuesto.