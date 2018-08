El Gobierno de Cantabria dará mañana luz verde al convenio de la integración ferroviaria de Santander Las obras para la integración ferroviaria de Santander. / DM El consejero de Obras Públicas, José María Mazón, espera que el acuerdo se firme «cuanto antes», si es posible este mismo mes | La alcaldesa, Gema Igual, critica que no se le haya informado de primera mano del proceso DM . Santander Miércoles, 8 agosto 2018, 13:25

El Ejecutivo cántabro autorizará mañana, jueves, el convenio para la integración ferroviaria de Santander, un documento que el consejero de Obras Públicas, José María Mazón, espera que se pueda firmar este mes de agosto para seguir adelante con el proyecto.

Mazón ha explicado que este paso se produce después de que el Gobierno de España autorizase en su Consejo de Ministros del pasado viernes, 3 de agosto, la firma de este convenio con el Ayuntamiento de Santander, el Ejecutivo cántabro y las empresas públicas Adif y Renfe Operadora. Y ha destacado la «celeridad» con la que ha actuado el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, al decidir en tan solo dos meses desde que tomó posesión autorizar esta firma. Sólo cuatro días después del encuentro entre los presidente de España, Pedro Sánchez, y Cantabria, Miguel Ángel Revilla, en el que ha reconocido que, entre otros asuntos, hablaron de este proyecto.

Mazón ha subrayado, además, que el Gobierno de Cantabria decidió apoyar esta actuación desde que se planteó y ha recordado que en mayo ya aprobó el expediente de gasto plurinacional, que se elevaría a unos 30 millones de euros en el caso del Ejecutivo regional para llevarla adelante.

Réplica de Santander

La réplica ha llegado desde el Ayuntamiento de Santander, donde la alcaldesa, Gema Igual, ha censurado la «deslealtad institucional» en la información sobre todo este proceso. Un hecho del que la alcaldesa no estaba informada y que considera que debería haber conocido de primera mano puesto que «una ciudad de 172.000 habitantes debe tener el peso que se merece, que es contarlo de primera mano», ha sostenido. No es la primera vez que Gema igual denuncia esta situación de 'desinformación' a la que considera que se somete al consistorio cántabro. Lo hizo hace unas semanas al acusar de «deslealtad» al ministro Ábalos. «Yo, si quieren, vuelvo a dar mi teléfono móvil, que lo tienen todos, para que también me lo comuniquen», ha comentado.

A preguntas de los periodistas, Mazón también ha valorado la reacción de la alcaldesa de Santander, Gema Igual, al anuncio desde la Delegación del Gobierno que el Ministerio de Fomento iba a autorizar el convenio sin comunicárselo antes al Ayuntamiento, que ha calificado como una «pataleta», a su juicio, «fuera de lugar».

«Igual tenía información privilegiada y estaba acostumbrada antes a que le contaran el día a día, cada minuto, y en estos momentos ya no es lo mismo», ha ironizado Mazón, quien ha querido quitar importancia a esa polémica.

Más de 187 millones

Este proyecto contempla una inversión de más de 187 millones de euros, de los que casi 100 corresponden a actuaciones no estrictamente ferroviarias destinadas a la urbanización del terrenos liberados para la ciudad, que se prevé que gane casi 85.000 metros cuadrados a dos niveles.

Por un lado se prevé el traslado de las vías de FEVE para liberar unos 36.186 metros cuadrados de terreno junto a la calle Castilla, mientras que se estima ganar otros 48.470 metros cuadrados cubriendo ese espacio con una losa.

Del presupuesto total para la urbanización de los terrenos ganados, el convenio contempla que la empresa Adif, dependiente del Ministerio de Fomento, aporte el 50 por ciento, mientras que el Gobierno de Cantabria se hará cargo de un 30 por ciento y el Ayuntamiento de Santander del 20 por ciento restante.

84.656 Metros cuadrados de espacios se liberarán para la ciudad

Ahora, el siguiente paso será la firma de ese convenio, que Mazón confía que sea «cuanto antes», lo que podría ocurrir, según ha señalado «este mes», porque considera que «no hay mucho que esperar».

El consejero también espera que se produzca «cuanto antes» la reunión comprometida con el ministro, en la que quiere abordar, además de este asunto, otros como el soterramiento del ferrocarril a su paso por Torrelavega, para lo que ya hay firmado un convenio, o la cubrición de las vías en Camargo, para lo que solo existe, de momento, un compromiso «político», según ha recordado.

De hecho, aunque ha reconocido que agosto es un mes «complicado», espera reunirse Ábalos en las próximas semanas. «A ser posible antes de la firma del convenio. Incluso podríamos aprovechar el mismo día», ha apuntado Mazón.

Estar «muy pendiente» de las obras

José María Mazón ha recalcado que el Gobierno de Cantabria estará «muy pendiente» del desarrollo del proyecto de integración ferroviaria en Santander, que tiene que seguir dando pasos, según ha explicado con la reunión de la comisión técnica.

En ella, el consejero ha detallado que se tiene que elaborar el documento informativo del proyecto que, según ha añadido, «se supone que había impulsado» el anterior ministro de Fomento y exalcalde de Santander, Íñigo de la Serna. «Lo que habrá que comprobar», ha apostillado.

Mazón se ha felicitado porque en este momento «distintas administraciones y de distinto color político» están actuando «al alimón» en un proyecto que lleva años pendiente y que, según ha recordado, no se solucionó con gobierno del PP en España y en Cantabria.

Y ha trasladado la «satisfacción» del Gobierno de Cantabria al ver que el Ministerio de Fomento va asumiendo compromisos con la región, al tiempo que confía en que se «concreten plazos» en las actuaciones relacionadas con el ferrocarril en su reunión con Ábalos.

Mientras, desde el Ejecutivo cántabro se está a la espera de que se ponga fecha para «hacer una foto de las tres instituciones firmando un convenio que haga realidad» un proyecto que se lleva «muchos años esperando», ha concluido José María Mazón.