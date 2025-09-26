El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de una edición anterior de la carrera, en la que participó el periodista de Antena 3 Manuel Sánchez. Roberto Ruiz

Nuevos cortes de calles en Santander este domingo

La celebración de la carrera Ponle Freno, de una manifestación y de la procesión de San Miguel impedirán el tráfico en varias calles de la capital durante la jornada

Álvaro G. Polavieja

Álvaro G. Polavieja

Santander

Viernes, 26 de septiembre 2025, 11:44

Si el sábado varias calles de Santander permanecerán cerradas en distintos momentos por el desarrollo de dos manifestaciones, el domingo los cortes continuarán en varias ... vías por la celebración de otros eventos como la carrera solidaria Ponle Freno, otra manifestación y la procesión de San Miguel Arcángel. De ello ha informado la Policía Local de Santander informa de varios cortes de tráfico temporales que afectarán a diversas calles del centro urbano este domingo, 28 de septiembre, con motivo de la celebración de la carrera solidaria Ponle Freno, una manifestación y la procesión de San Miguel Arcángel.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Tarde trágica en las carreteras cántabras con dos motoristas fallecidos en La Hermida y el puerto de Alisas
  2. 2 Varias calles del centro de Santander quedarán cortadas este sábado por manifestaciones
  3. 3

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  4. 4

    Gema Igual da marcha atrás y descarta seguir con el aparcamiento para autocaravanas de Mataleñas
  5. 5 Hasta siempre, Maxi, un hombre al servicio de su tierra y del bien común
  6. 6

    Los trabajadores avisan de que ya son nueve los positivos por sarna en el CAD de Laredo
  7. 7

    Tráfico atribuye el accidente mortal de Lunada a una velocidad inadecuada en un vial con nieve
  8. 8

    Manuel Grande dimite por sorpresa como alcalde de Tudanca tras 24 años en el puesto
  9. 9

    Herida una mujer de 27 años tras ser golpeada por un tren en el paso a nivel de Mar, en Polanco
  10. 10

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Nuevos cortes de calles en Santander este domingo

Nuevos cortes de calles en Santander este domingo