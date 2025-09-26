Nuevos cortes de calles en Santander este domingo

Si el sábado varias calles de Santander permanecerán cerradas en distintos momentos por el desarrollo de dos manifestaciones, el domingo los cortes continuarán en varias ... vías por la celebración de otros eventos como la carrera solidaria Ponle Freno, otra manifestación y la procesión de San Miguel Arcángel. De ello ha informado la Policía Local de Santander informa de varios cortes de tráfico temporales que afectarán a diversas calles del centro urbano este domingo, 28 de septiembre, con motivo de la celebración de la carrera solidaria Ponle Freno, una manifestación y la procesión de San Miguel Arcángel.

Las primera zona afectada será el recorrido entre Calvo Sotelo hasta la calle Severiano Ballesteros, por donde discurrirá la carrera solidaria entre las 10.00 y las 13.00 horas, con un recorrido que discurrirá desde. Poco después del inicio de la prueba, a las 11.00 horas, arrancará en la plaza del Ayuntamiento de la capital cántabra una manifestación que discurrirá desde la céntrica plaza hasta la rotonda de Cuatro Caminos, y cuyo final está marcado a las 14. horas. Dicha convocatoria afectará a las calles que recorrerán los asistentes entre ambos puntos.

Por último, ya a las 12.45 horas y hasta las 14.00 horas, tendrá lugar la tradicional procesión de San Miguel Arcángel, cuyo recorrido comenzará en la plaza del Progreso y continuará por Carlos III, calle Castilla y Nicolás Salmerón para finalizar en la calle Madrid.

Calles afectadas y horarios

Según informa la Policía Local, con motivo de estos eventos se procederá al corte temporal de numerosas calles del entorno, que reabrirán a medida que la prueba y la marcha vayan superando los cruces y la procesión finalice. En ese sentido, la entidad destaca que entre las vías afectadas parcialmente en horario de 07.30 a 13.00 horas, con motivo de los preparativos y celebración de la carrera, se encuentran Calvo Sotelo, Lealtad, Puente, Alfonso VIII, Antonio López, Paseo Pereda, Lope de Vega, Ataulfo Argenta, Castelar, Gamazo, Unión (salvo residentes), Severiano Ballesteros, San Emeterio, Casimiro Sainz y el Túnel de Tetuán (dirección Puertochico).

En relación con la manifestación (11.00 a 14.00 horas), se cortarán calles como Paseo de Pereda, Lope de Vega, Calvo Sotelo, Alfonso VIII, Lealtad, Isabel II, Ruamenor, Garmendia, Jesús de Monasterio, Cervantes, Fernández de Isla, Marqués del Arco, Obispo Sánchez de Castro, Monte Caloca, túnel de Pasaje de Peña, túnel de Burgos y San Fernando (dirección Ayuntamiento).

Por último, la procesión de San Miguel Arcángel (12.45 a 14.00 horas) obligará a restringir la circulación en Carlos III, calle Castilla, Nicolás Salmerón y calle Madrid.

Debido a ello, el Consistorio santanderino recomienda evitar en la medida de lo posible la circulación por las zonas aledañas al eje central de la ciudad, comprendido entre el Paseo Pereda, Puertochico y Cuatro Caminos, así como en las calles Castilla y Nicolás Salmerón en las horas señaladas.