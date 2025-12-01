Nuevos vestuarios y accesibilidad para el pabellón de La Albericia El Ayuntamiento de Santander invertirá 231.000 en modernizarlas vetustas instalaciones en unos trabajos que cuentan con un plazo de ejecución de cuatro meses

Aser Falagán Santander Lunes, 1 de diciembre 2025, 18:44 Comenta Compartir

Entrar en el pabellón de La Albericia es hacerlo en cierto modo en una máquina del tiempo. Por rememorar los éxitos del gran Grupo Deportivo Teka, pero también porque el reloj parece haberse detenido.Aunque alberga al Blendio Sinfín y Uneatlántico Pereda, la construcción del palacio de los Deportes y la desaparición tekista le dejaron en cierto modo huérfanos hasta que estos dos clubes le devolvieron a la élite.En el primer caso, a Asobal durante unos años. Pero acusa el paso del tiempo y al cierto deterioro se unen un diseño y condiciones de otros tiempos.

Para comenzar a cumplir la vieja demanda de dotar el segundo polideportivo más importante de Santander y uno de los más emblemáticos de Cantabria de unas mejores condiciones, el Instituto Municipal de Deportes ha aprobado y adjudicado una inversión de 231.000 euros para renovar los vestuarios y otras instalaciones y mejorar la accesibilidad en unos trabajos que tienen un plazo de ejecución de cuatro meses.

Además de la accesibilidad para las personas con movilidad reducida, una de las actuaciones más urgentes es la reforma y reestruturación de los vestuarios, precisamente la actuación más importante que se llevará a cabo.

Además el Consejo ha aprobado la adjudicación a la empresa Sedena del servicio de conserjería de los centros deportivos de titularidad municipal por un presupuesto de 3.022.000 euros para dos años, que comenzará el 1 de enero de 2026.

También ha dado luz verde a las bases y convocatoria del proceso selectivo para la creación de una bolsa de empleo de Oficial 3ª de Mantenimiento, personal laboral temporal mediante el sistema de oposición. La selección se efectuará mediante el sistema de oposición compuesto por dos ejercicios: test y prueba práctica y la bolsa de empleo resultante será utilizada para las contrataciones temporales.