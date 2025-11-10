El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Recreación de cómo quedará la N-623 a su paso por la calle Eduardo García del Río, en Santander. DM

Las obras de las carreteras nacionales de acceso a Santander ya están en marcha en Campogiro

La maquinaria ha empezado este lunes a trabajar en el cruce de esta calle, donde se construirá una rotonda

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:56

La maquinaria que 'humanizará' las carreteras nacionales N-611 y N-623 ha iniciado este lunes los trabajos en Campogiro, donde convertirá un cruce en ... una rotonda. Esta 'humanización', como indica la palabra, consistirá en hacer que estos viales de acceso a Santander sean más agradables para peatones y ciclistas con la creación de aceras, carriles bici y medianas con zonas verdes y arbolado. Una vez terminen las obras -que cuentan con un presupuesto de 1,42 millones y desarrolla la empresa Abaldo-, el Ministerio del Interior las cederá al Ayuntamiento de Santander.

