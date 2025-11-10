Las obras de las carreteras nacionales de acceso a Santander ya están en marcha en Campogiro

La maquinaria que 'humanizará' las carreteras nacionales N-611 y N-623 ha iniciado este lunes los trabajos en Campogiro, donde convertirá un cruce en ... una rotonda. Esta 'humanización', como indica la palabra, consistirá en hacer que estos viales de acceso a Santander sean más agradables para peatones y ciclistas con la creación de aceras, carriles bici y medianas con zonas verdes y arbolado. Una vez terminen las obras -que cuentan con un presupuesto de 1,42 millones y desarrolla la empresa Abaldo-, el Ministerio del Interior las cederá al Ayuntamiento de Santander.

Así, como explican desde el Ministerio, se transformará el entorno urbano de las carreteras de ambas vías para que sean más amables, accesibles y mejoren su funcionalidad en los siguientes tramos: la N-611 desde la glorieta del intercambiador de Valdecilla hasta el límite del término municipal con Santa Cruz de Bezana; y la N-623 desde la glorieta de Cuatro Caminos hasta el límite con el término municipal de Camargo.

Los trabajos consistirán en el ensanche de las aceras o ejecución de otras nuevas; instalación de un nuevo mobiliario urbano y especies arbóreas; adecuación y mejora de la eficiencia del alumbrado de la vía; construcción de 7,4 kilómetros de nuevos carriles bici a lo largo de ambas carreteras (2,6 km en la N-623 y 4,8 km en la N-611) para conectar la nueva infraestructura a la red de carriles bici existentes y previstos dentro del término municipal de Santander; y construcción de glorietas para mejorar la seguridad de los usuarios de ambas carreteras y viales urbanos adyacentes. Además, se instalará nueva iluminación para todas las glorietas diseñadas y la adecuación del sistema de semaforización a las nuevas tecnologías de acuerdo con las especificaciones del Ayuntamiento.

Al arranque de estas obras ha acudido el delegado de Gobierno, Pedro Casares, quien ha destacado que «estas obras forman parte de un compromiso del gobierno de España con la ciudad de Santander». De estas intervenciones destaca las dos glorietas «que van a mejorar sensiblemente el tráfico cerca del cuartel de la Guardia Civil y en los accesos a los institutos de Peñacastillo y al centro comercial». También ha apuntado que se va a renovar íntegramente el vial de Jerónimo Sainz de la Maza -la subida hasta la plaza de toros- y que se van a crear nuevos aparcamientos en la avenida García del Río, «que van a permitir que los usuarios de la estación de tren y del hospital en Valdecilla tengan nuevas plazas de aparcamiento». La alcaldesa, Gema Igual, no ha acudido al acto de inicio de las intervenciones porque, según apuntó -y afeó-, le avisaron el pasado viernes y ya tenía otro acto agendado para este lunes a la misma hora.