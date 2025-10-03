El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Manuel Segade, director del Museo Reina Sofía, en el centro, en la visita junto al consejero de Cultura y la alcaldesa de Santander. DM

Las obras del centro asociado al Reina Sofía, tras finalizar la estructura, avanzan según lo previsto

Los trabajos en el antiguo Banco de España, centrados estos días en los últimos forjados, continuarán con la retirada de los estabilizadores de las fachadas

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Viernes, 3 de octubre 2025, 02:00

Las obras en Santander del centro asociado al Museo Reina Sofía-Archivo Lafuente en la antigua sede del Banco de España «avanzan a buen ritmo» ... y está previsto el cumplimiento de la hoja de ruta. El proyecto de la UTE Voluar/CeroArquitectura, cuya ejecución acomete Copsesa, prevé la entrega de la obra a finales del verano de 2026, según anticipó El Diario Montañés. Ayer, tras una visita institucional de seguimiento a los trabajos que se desarrollan en el edificio ubicado en la plaza Alfonso XIII -sin convocatoria abierta a los medios de comunicación-, los representantes de las tres administraciones implicadas confirmaron que las obras avanzan según el calendario previsto y detallaron que la estructura estará finalizada en las próximas semanas.

