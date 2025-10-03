Las obras del centro asociado al Reina Sofía, tras finalizar la estructura, avanzan según lo previsto

Las obras en Santander del centro asociado al Museo Reina Sofía-Archivo Lafuente en la antigua sede del Banco de España «avanzan a buen ritmo» ... y está previsto el cumplimiento de la hoja de ruta. El proyecto de la UTE Voluar/CeroArquitectura, cuya ejecución acomete Copsesa, prevé la entrega de la obra a finales del verano de 2026, según anticipó El Diario Montañés. Ayer, tras una visita institucional de seguimiento a los trabajos que se desarrollan en el edificio ubicado en la plaza Alfonso XIII -sin convocatoria abierta a los medios de comunicación-, los representantes de las tres administraciones implicadas confirmaron que las obras avanzan según el calendario previsto y detallaron que la estructura estará finalizada en las próximas semanas.

El director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Manuel Segade; la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el consejero de Cultura, Luis Martínez Abad, realizaron una «visita de seguimiento» a los trabajos, que estos días se centran en los últimos forjados y continuarán con la retirada de los estabilizadores de las fachadas.

En su recorrido comprobaron la inminente finalización de la estructura, es decir, el complejo de pilares, forjados y conexiones a la estructura de muros, que en estos momentos se encuentra a falta de concluir los dos últimos forjados. Además, ya se inició la ejecución de otros elementos estructurales del edificio.

Igual anunció que ya se ha ejecutado un tercio del presupuesto global de la obra, es decir, alrededor de 4,5 millones de euros, ya que tras el último modificado ronda los 14 millones, y avanzó que en los próximos días se procederá al desmontaje y retirada de las estructuras de estabilización de las fachadas.

«Es una satisfacción comprobar cómo las obras avanzan, según los plazos comprometidos y con un ritmo muy positivo. Se trata de un proyecto estratégico que va a situar a nuestra ciudad en el mapa internacional de la cultura contemporánea, reforzando la identidad de Santander como una ciudad dinámica, innovadora y abierta al arte y a la creación», apuntó la regidora.

En su opinión, este centro no solo va a enriquecer la oferta cultural de la ciudad, sino que también tendrá un impacto muy positivo en la vida social y económica de Santander. «Estoy convencida de que atraerá visitantes, investigadores, artistas y agentes culturales, generando nuevas oportunidades y consolidando a nuestra ciudad como un referente cultural en el norte de España», añadió.

También quiso destacar Igual que el proyecto «será inspiración para los creadores locales, estímulo para el emprendimiento cultural y para el crecimiento económico y la proyección de Santander».

El Ayuntamiento, el Gobierno de Cantabria, el Gobierno de España y el Archivo Lafuente hacen posible que esta iniciativa «avance con paso firme», y la implicación del director del Museo Reina Sofía, Manuel Segade, que asistió a la visita, revela «la importancia que esta iniciativa tiene para la institución a nivel nacional».

El propio Segade valoró el buen ritmo de las obras y destacó que este centro será un espacio fundamental para acercar el arte contemporáneo a la ciudadanía y generar un diálogo con la sociedad cántabra. «La colaboración institucional está siendo ejemplar y hoy podemos constatar que el proyecto avanza. Cada fase se va cumpliendo para hacer realidad una iniciativa cultural de gran relevancia para Santander y para todo el país».

Por su parte, el consejero de Cultura se congratuló igualmente por el ritmo de ejecución de las obras. «Continuamos sobre el cronograma previsto en una infraestructura que va a ser puntera para Santander y para Cantabria», señaló Martínez Abad.

El órgano gestor

En los comunicados institucionales tras la visita no hubo alusión al proceso paralelo de constitución del órgano gestor que coordinará el centro asociado. Según diversas fuentes, el formato de consorcio es la opción más probable.