El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El hormigonado de las diversas plantas se acometerá en las próximas semanas. Al fondo, entrada del antiguo inmueble, que el Museo solo utilizará para citas institucionales.

Ver 10 fotos
El hormigonado de las diversas plantas se acometerá en las próximas semanas. Al fondo, entrada del antiguo inmueble, que el Museo solo utilizará para citas institucionales. Alberto Aja

Las obras del Reina Sofía-Archivo Lafuente cumplen sus plazos y concluirán en un año

Los pasos previstos se mantienen, pese a la modificación del proyecto de la sede asociada, y la edificación completa de la estructura estará lista a final de octubre

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Sábado, 16 de agosto 2025, 02:00

Las obras del centro asociado del Museo Reina Sofía-Archivo Lafuente avanzan a buen ritmo y está previsto el cumplimiento de los plazos. El ... proyecto de la UTE Voluar/ CeroArquitectura, cuya ejecución acomete Cosepsa, tiene prevista la entrega de la obra a finales de agosto de 2026. Según los responsables del proyecto, y de acuerdo con las fases establecidas, el volumen de la estructura estará listo entre octubre y noviembre del presente año. Como en otras muchas infraestructuras y equipamientos que se vienen abordando en Santander, el proceso de cimentación constituyó el más complejo, al que hubo que sumar cuatro meses más de trabajos respecto a lo planificado, tras la modificación del proyecto decidida el pasado otoño. El final de la cota de excavación la pasada primavera ha dado paso a la edificación de la estructura. Las tres administraciones implicadas -Ayuntamiento, Gobierno regional y Ministerio/Museo Nacional-colocaron la primera piedra hace dieciocho meses en el antiguo Banco de España, en la plaza Alfonso XIII. El presupuesto inicial de 12,8 millones de euros, con el compromiso del Gobierno de Cantabria de aportar un tercio, se encareció hasta casi los 15 millones tras la ampliación del sótano original para albergar nuevos espacios de vestuarios, muebles expositivos, materiales de mantenimiento y equipos de montaje, así como un nuevo sistema de climatización.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Patatas Vallucas estrena terraza con mucho sabor local
  2. 2

    Peio Canales, tercer fichaje del verano
  3. 3

    La falta de agua obliga a siete municipios a abastecerse con camiones cisterna
  4. 4

    Diavida traspasará a su sustituta las ambulancias y todo el equipamiento y se irá sin indemnización
  5. 5

    Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez
  6. 6

    Evaristo, genio y figura
  7. 7

    La operación salida del puente genera otro atasco en Polanco
  8. 8

    Ángel Arroyo, ganadero en Udías: «Que no pasen sed las vacas»
  9. 9

    Lo que falta del Frente Marítimo
  10. 10

    El Gobierno aprueba la oposición única para Policía Local que demandaban los ayuntamientos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Las obras del Reina Sofía-Archivo Lafuente cumplen sus plazos y concluirán en un año