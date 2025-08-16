Las obras del Reina Sofía-Archivo Lafuente cumplen sus plazos y concluirán en un año

Las obras del centro asociado del Museo Reina Sofía-Archivo Lafuente avanzan a buen ritmo y está previsto el cumplimiento de los plazos. El ... proyecto de la UTE Voluar/ CeroArquitectura, cuya ejecución acomete Cosepsa, tiene prevista la entrega de la obra a finales de agosto de 2026. Según los responsables del proyecto, y de acuerdo con las fases establecidas, el volumen de la estructura estará listo entre octubre y noviembre del presente año. Como en otras muchas infraestructuras y equipamientos que se vienen abordando en Santander, el proceso de cimentación constituyó el más complejo, al que hubo que sumar cuatro meses más de trabajos respecto a lo planificado, tras la modificación del proyecto decidida el pasado otoño. El final de la cota de excavación la pasada primavera ha dado paso a la edificación de la estructura. Las tres administraciones implicadas -Ayuntamiento, Gobierno regional y Ministerio/Museo Nacional-colocaron la primera piedra hace dieciocho meses en el antiguo Banco de España, en la plaza Alfonso XIII. El presupuesto inicial de 12,8 millones de euros, con el compromiso del Gobierno de Cantabria de aportar un tercio, se encareció hasta casi los 15 millones tras la ampliación del sótano original para albergar nuevos espacios de vestuarios, muebles expositivos, materiales de mantenimiento y equipos de montaje, así como un nuevo sistema de climatización.

Los plazos establecidos cifraban el fin de la construcción en 24 meses y con el proceso de ajuste solicitado por los responsables del Reina se amplió en cuatro más. No obstante, una vez superada la fase relativa a los sótanos, el proyecto mantiene su planteamiento inicial y su diseño arquitectónico. Un sistema estructural, con cuatro grandes núcleos en posición simétrica, liberando un deambulatorio alrededor del patio central que supone un guiño a las trazas originales de edificio.

La planta de acceso principal se localizará en el sótano -1, por debajo de la planta baja, en mejor contacto con la calle para permitir un acceso peatonal universal libre de obstáculos. Y la planta -2 es la citada de almacenamiento. El antiguo foso se convertirá en una pequeña plaza para el encuentro y reunión bajo el patio, más la linterna de luz de cinco plantas. El nuevo patio permitirá que la luz natural bañe todo el edificio desde la cubierta hasta el primer sótano. La planta baja, lo que era el patio de operaciones y atención al público del Banco, queda diáfana para poder acoger cualquier tipo de exposición. Y se crean dos entreplantas en los laterales para las muestras bibliográficas y documentales.

El proceso en 2024 El modificado del proyecto en otoño obligó a alargar los plazos de 24 a 28 meses, además de encarecer las obras en casi un 15%

El acceso del público, tal como planteó el proyecto, se realizará a través de una rampa ubicada en el lado derecho de la fachada, una vez que la gran puerta principal (en breve sometida a restauración) se reservará como entrada a actos especiales e institucionales. Las obras actuales, a buen rtimo y dentro de los plazos acordados, permiten ya visibilizar las partes estructurales, desde lo que será la zona de recepción de visitantes al acceso a un graderío y un suelo pisable en el que, a través de una pantalla led, se conocerá la presentación de la exposición principal. Ya se ha hormigonado la cota de la que partirá el atrio concebido por los arquitectos, que vertebra el futuro uso funcional y estético de la sede asociada. A partir de ese nivel se establecerán otras dos plantas (primera y segunda) y el ático. En el mes de octubre los trabajos que se ejecutan han previsto alcanzar el forjado de la estructura hasta el nivel de azotea pisable. Desde ahí comenzará a montarse el lucernario de estructura metálica que ya se elabora en un taller, donde quedará montado totalmente y se colocará mediante una grúa. De este modo el volumen de la estructura estará finalizado en noviembre.

MÁS INFORMACIÓN La apertura de los equipamientos culturales coincidirá en el segundo semestre de 2026

Desde ese momento los trabajos se centrarán en la tabiquería interior, de abajo a arriba. Hasta el momento el proceso de obra más dificultoso y más prolongado fue el de la cimentación, que implicó además el añadido resultante del modificado de obra conocido el pasado otoño. Hace un año se estabilizaban las fachadas del histórico inmueble de Farolas. Los responsables prevén que salvo el primer nivel que supondrá algo más de un mes de trabajos, debido a que responde a una doble altura y, asimismo, a dos entreplantas en el lado sur y norte, el resto requerirá de tres semanas por planta. En octubre se espera coronar la cornisa que supone el suelo de la azotea.

Curiosamente en una de las zonas está previsto reproducir las columnatas, mostradores y cornisas del antiguo patio de operaciones de lo que fuera el Banco de España.

Desde el techo de la planta baja comenzará la llamada linterna de dos alturas a modo de vitrina expositiva de seis metros de altura que conectará con la azotea. La zona del Archivo Lafuente se concentrará en áreas cerradas de las plantas primera y segunda, aunque será visitable.