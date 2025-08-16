La apertura de los equipamientos culturales coincidirá en el segundo semestre de 2026

Guillermo Balbona Santander Sábado, 16 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Ministerio de Cultura, el Gobierno de Cantabria y el Reina Sofía trabajan «estrechamente», junto al Archivo Lafuente, para tener «el mejor modelo de gestión» del centro asociado al Museo. Esta fue la última referencia pública al órgano gestor de la futura sede en Santander-con la incógnita de si va a adoptar la forma de consorcio- expresada el pasado mes de junio, en Santillana del Mar, por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, tras presidir la reunión del Patronato de Altamira. Según diversas fuentes, en paralelo a las obras en el solar del antiguo Banco de España, construida entre los años 1924 y 1925 por el arquitecto Eloy Martínez del Valle, las administraciones trabajan ya en el equipamiento, los detalles de la distribución de espacios y dotaciones de servicios del centro.

El proyecto contempla salas para muestras temporales y el «primer almacén visitable» del Museo en España. El plazo de fin de obra, agosto de 2026, al que seguirá el equipamiento y la puesta a punto del edificio, indica que la incorporación de esta nueva sede al circuito de espacios culturales de la ciudad será coincidente con el resto de infraestructuras en marcha.

Como anticipó El Diario, el proyecto Faro Santander concluirá sus obras en enero y estudia abrir el centro del Paseo de Pereda en el segundo semestre. De igual modo, aunque no se han actualizado los plazos, la construcción del Museo de Prehistoria en el solar de Puertochico maneja idénticas fechas en su cuenta atrás. La actuación «más ambiciosa» del Reina Sofía respecto a sus espacios, y su primera sede asociada «con la extensión territorial más grande que se ha hecho nunca», se reflejará en tres primeras exposiciones. El nuevo edificio contará con salas de exposiciones temporales, programas educativos, talleres y demás contenidos propios de un museo convencional, así como programas de investigación, además del citado almacén visitable. Con las fachadas exentas, en el interior se desarrollan los núcleos de comunicación vertical y el despliegue ramificado de las instalaciones y los espacios de servicio. El proyecto estipula, desde el sótano a la azotea, cinco plantas y dos accesos al edificio: el peatonal, desde la parte derecha de la fachada principal; y el de mercancías, asociado a la fachada trasera.