Las obras de los Jardines de Piquío se reanudarán el 3 de noviembre

El pasado julio, en mitad de verano, el Ayuntamiento de Santander anunció que las obras para renovar los Jardines de Piquío, en El Sardinero, ... se paralizaban hasta octubre. Según explicaron entonces, la gran afluencia de gente durante el periodo estival complicaba el movimiento de maquinaria. Cuando ya llego el mes señalado –hace ya tres semanas–, la alcaldesa, Gema Igual, dijo que los trabajos se reanudarían «en los próximos días». Finalmente, la fecha será el próximo 3 de noviembre. Este retraso se debe, según informan fuentes municipales, a «razones operativas y de coordinación entre el Ayuntamiento y la empresa Senor, adjudicataria de los trabajos».

Esto volverá a retrasar el final de las obras. Y es que cuando la maquinaria empezó a trabajar, en noviembre del año pasado, se estimó el final para julio; posteriormente se retrasó a septiembre y finalmente se demoró al último trimestre del año. Ahora, el Consistorio tendrá que pedir una ampliación del plazo de ejecución de los trabajos de cuatro meses, lo que sitúa el final de la actuación ya en el año que viene.

Así se encuentran los Jardines de Piquío actualmente, a la espera de que se reanuden los trabajos de rehabilitación. Daniel Pedriza La idea es que los trabajos empiecen de nuevo el próximo 3 de noviembre. Daniel Pedriza Tras el nuevo retraso, el Ayuntamiento tendrá que pedir una ampliación del plazo en la ejecución de los trabajos de otros cuatro meses más. Daniel Pedriza Los Jardines de Piquío están vallados. Daniel Pedriza 1 /

La decisión de paralizar las obras en julio se adaptó «conforme a los informes técnicos y desde la responsabilidad ante la elevada afluencia que registra esta zona durante los meses de verano», explicó entonces el concejal de Fomento, Agustín Navarro. «La complejidad para continuar, movilizando maquinaria pesada y sin alterar el tránsito peatonal ni generar molestias a santanderinos, visitantes y al sector turístico de la zona nos obliga a detener los trabajos de forma temporal», añadió el edil. El responsable municipal aseguró que se iban a reanudar a principios de octubre una vez finalice la temporada estival para garantizar «el disfrute de esta zona de especial afluencia durante los meses de verano». Como consta en los informes técnicos, entre finales de julio y finales de septiembre, el ámbito de actuación de las obras constituye uno de los principales focos de atracción turística y ciudadana de Santander, concentrando un uso intensivo del espacio público urbano. «Entendemos que es la opción más adecuada para compatibilizar la mejora de los Jardines de Piquío con la actividad turística y el disfrute ciudadano», matizó.

Estos trabajos, que cuentan con una inversión de 1.360.128 euros, pretenden acondicionar uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad. Para ello, se renuevan los elementos constructivos que lo componen y se recuperan las especies vegetales que componían el diseño original, con un criterio «decidido y estudiado por técnicas paisajísticas y de jardinería». También se están arreglando los desperfectos actuando tanto en la superficie de los jardines como en el pasillo abalconado con vistas a las playas de El Sardinero, sin modificar su geometría; y todos los elementos mantendrán el mismo aspecto, los mismos colores y tonalidades, pero totalmente renovados.

La elección del color de Piquío

Los trabajos de renovación de estos Jardines estuvieron también marcados por la encuesta ciudadana que organizó el Ayuntamiento, que dio a elegir a los santanderinos entre el llamativo azul de los últimos 27 años o el histórico negro que se eligió en 1925. Y los santanderinos votaron «mayoritariamente» por la primera opción para el nuevo pavimento, con el 62,76% de los votos –en total votaron 854 personas–.

Desde el equipo de gobierno del PP se tomó la decisión de abrir una encuesta ciudadana porque, según informaron fuentes municipales, «el color del pavimento de Piquío ha sido objeto de debate para los santanderinos a lo largo de la historia, por eso hemos querido tener en cuenta sus preferencias para incorporarlas al proyecto que tenemos en marcha», apuntaron.