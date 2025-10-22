El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los Jardines de Piquío, en El Sardinero, vallados debido a las obras de rehabilitación que llevan paradas desde julio. Daniel Pedriza

Las obras de los Jardines de Piquío se reanudarán el 3 de noviembre

El Ayuntamiento de Santander pedirá una ampliación del plazo de ejecución de los trabajos de otros cuatro meses más, lo que sitúa su final ya en el año que viene

Candela Gordovil

Candela Gordovil

Santander

Miércoles, 22 de octubre 2025, 07:15

Comenta

El pasado julio, en mitad de verano, el Ayuntamiento de Santander anunció que las obras para renovar los Jardines de Piquío, en El Sardinero, ... se paralizaban hasta octubre. Según explicaron entonces, la gran afluencia de gente durante el periodo estival complicaba el movimiento de maquinaria. Cuando ya llego el mes señalado –hace ya tres semanas–, la alcaldesa, Gema Igual, dijo que los trabajos se reanudarían «en los próximos días». Finalmente, la fecha será el próximo 3 de noviembre. Este retraso se debe, según informan fuentes municipales, a «razones operativas y de coordinación entre el Ayuntamiento y la empresa Senor, adjudicataria de los trabajos».

