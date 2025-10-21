La oposición de Santander critica que el Presupuesto para 2026 «es lo mismo de siempre» Los grupos políticos lamentan las partidas «genéricas, la baja ejecución de las Cuentas del año pasado y la externalización de contratos millonarios»

Daniel Fernández (PSOE), Felipe Piña (PRC), Laura Velasco (Vox), y Keruin P. Martínez (IU), la semana pasada, antes de una registrar una moción en el Ayuntamiento de Santander para su debate en el próximo pleno sobre la ampliación de los Campos de Sport de El Sardinero.

El pasado viernes, durante la presentación del anteproyecto del Presupuesto para 2026, la alcaldesa, Gema Igual, aludió directamente a los grupos de la oposición y les animó a que presentaran sus alegaciones ya que se trata de un «documento abierto». Tienen hasta el día 30 de este mes para plantear esos posibles cambios y los diferentes representantes se encuentran inmersos en el análisis de la hoja de ruta municipal del año que viene. Aun así, ya han sacado las primeras conclusiones. Y no les convence del todo. El borrador presentado plantea unas Cuentas que ascienden hasta los 265,1 millones de euros. De esa cantidad, se destinarán 63,7 millones a inversiones.

Para el portavoz del PSOE, Daniel Fernández, el Presupuesto de 2026 «vuelve a fallar en lo esencial». «No refuerza los servicios públicos, no apuesta por la vivienda ni por el comercio local o el empleo, y mantiene sin control contratos millonarios externalizados, como los de limpieza o las rampas mecánicas, que acumulan fallos y averías sin respuesta. Frente a esto, desde el PSOE defendemos una alternativa clara: invertir en vivienda asequible, reforzar servicios públicos como la limpieza, la atención social o el mantenimiento de los barrios, y garantizar que no haya vecinos de primera y de segunda según donde vivan».

Desde Vox, Laura Velasco, muestra su «escepticismo» ante el documento presentado. Aunque aún «no ha habido tiempo» para hacer un «análisis profundo» ya que lo recibieron el viernes, considera que, «a primera vista, se mantiene la inercia de años anteriores». «Persisten partidas genéricas e ideológicas, como violencia de género o puntos violeta, que no funcionan, mientras barrios extensos como Peñacastillo, San Román, Cueto o Monte reciben la misma inversión que un nuevo carril bici, al que se destinan 400.000 euros». Vox dice que ya ha solicitado reuniones con los distintos concejales para «mejorar» el Presupuesto.

Por su parte, al portavoz de los regionalistas, Felipe Piña, le llama la atención la «pobre ejecución presupuestaria». «En 2024 se invirtió menos de 3 de cada 10 euros en el capítulo de inversiones reales, una cifra incluso inferior de la que se ejecutó en 2023. Es algo escandaloso». Considera que también hay que destacar que «el aumento del presupuesto se debe, básicamente, a que los santanderinos pagarán más impuestos durante este año, por mucho que la señora Igual trate de negarlo». También critica lo que, a juicio de Igual, son «grandes proyectos», como la «privatización de los mercados de México y Puertochico».

También es crítico con el Presupuesto el portavoz de Izquierda Unida, Keruin P. Martínez. Considera que «estamos ante lo mismo de siempre». Es decir, «baja ejecución, problemas de plantilla y de organización de los recursos administrativos y ausencia de proyectos significativos». Cree que tampoco se ve una «voluntad de hacer frente a las muchas carencias que tienen nuestros barrios». Además, el documento «profundiza en el modelo de gestión privatizada de los servicios públicos, con casi un 30% de externalización directa, a la que habría que sumar otro 10% de indirecta. El presupuesto no engaña, en el PP de Gema Igual no hay rumbo».

Una vez finalice el plazo de la oposición para presentar alegaciones, estas se analizarán en la Comisión de Economía, de la que saldrá el documento para su aprobación inicial en un pleno extraordinario. Después se someterá a información pública para la posible presentación de alegaciones por parte de los ciudadanos, que se resolverían en una nueva Comisión de Economía, y el documento final se tendrá que aprobar de forma definitiva en otro pleno. El objetivo es que entre en vigor el uno de enero.