La ordenanza de terrazas de Santander no estará lista este verano y los vecinos lo tildan de «vergüenza» La alcaldesa, Gema Igual, apunta que el texto está en redacción y que, por los plazos legales, no estará listo hasta dentro de cuatro o cinco meses

Ángela Casado Santander Viernes, 2 de mayo 2025, 19:08 Comenta Compartir

Las terrazas ya son parte del paisaje santanderino y proliferan mucho más cuando llega el buen tiempo. Una caña al sol del mediodía o en ... el 'tardeo' es una práctica habitual entre autóctonos y turistas, aunque no gusta a todo el mundo. Los vecinos de las zonas más céntricas –y que más volumen de bares y terrazas soportan– llevan años exigiendo una ordenanza más restrictiva, pues hay calles, como la del Medio, por las que pasar se convierte en una carrera de obstáculos. Desde el Ayuntamiento, anunciaron hace más de un año que iban a modificar la ordenanza para limitar más el espacio y el horario de las terrazas y en los últimos meses se han ido anunciando algunos avances, aunque desde el Consistorio no terminaban de concretar cuándo se aprobaría la norma. Hasta ayer, cuando la alcaldesa, Gema Igual, reconoció que el texto no iba a estar listo para este verano, una noticia que los vecinos del centro califican de «vergüenza». «Está claro que al Ayuntamiento no le interesa aprobarla», lamenta la portavoz de la asociación de vecinos de Pombo-Cañadío-Ensanche, Ana Gómez.

Como concretó Igual, el Ayuntamiento santanderino no tendrá lista la ordenanza de terrazas para este verano porque el texto se encuentra en redacción y debido a los plazos legales que conlleva su aprobación no estará «mínimo» hasta dentro de cuatro o cinco meses. Además, habrá que sumar el tiempo que se tarde en estudiar las alegaciones y toda la tramitación posterior que conlleva la aprobación de una ordenanza: aprobarla en Junta de Gobierno, pasar por comisión, Pleno, información pública y de nuevo a la sesión plenaria para su aprobación definitiva. «Yo nunca me atrevo a decir los plazos que puede llevar una ordenanza, pero sí estoy en condiciones de decir que estamos en el mes de mayo y para julio no va a estar», expuso. Como añadió la regidora, esta ordenanza es una de las primeras medidas del Plan de Acción contra el Ruido aprobado esta semana por la Junta de Gobierno. Hay hasta ocho servicios internos municipales, entre ellos Sanciones y Licencias, que están trabajando en esta nueva norma que regulará las terrazas en la vía pública y que «en menos de un mes» comunicarán sus aportaciones. El horario está sin especificar, pero los vecinos piden que sea hasta las 00.00 horas durante el fin de semana En cuanto a los horarios de cierre de las terrazas que establecerá la normativa, Igual no adelanta nada y apunta que el Ayuntamiento tiene una propuesta que «está en revisión» por parte de todos los servicios municipales, pero no llegó a especificar las horas. Los vecinos del centro ya pidieron en su día que, siguiendo el ejemplo de otras ciudades españolas, sea obligatorio retirar las terrazas a las 23.00 horas entre semana y, los fines de semana, a las 00.00 horas, ampliando media hora más en verano. La nueva norma de terrazas se centrará, sobre todo, en reducir el horario actual de apertura y adelantarlo respecto al horario de los establecimientos para evitar que, al estar en la calle, puedan abrir hasta altas horas de la madrugada y generar ruido que moleste a los vecinos del entorno. Así, la licencia de los locales se desligará de sus terrazas y, aunque el establecimiento pueda cerrar de madrugada, tendrá que retirar antes las mesas y sillas que tenga colocadas en la calle. «Que cuenten con los vecinos» Además de lamentar el retraso en la modificación de la ordenanza, Gómez critica que ya la norma actual «no se cumple» y que, a raíz de la pandemia, muchas terrazas «se ampliaron y se quedaron así». Por eso, pide que mientras se elabora la nueva, por lo menos se cumpla la ya existente. Además, exige que en la redacción actual «cuenten con los vecinos, que somos los que más conocemos la situación. Tiene que haber reuniones vecinales y que se tenga en cuenta lo que aportemos», considera Gómez. Para la portavoz de la asociación de Pombo-Cañadío-Ensanche, es fundamental que la ordenanza «esté basada en la realidad y experiencia de otras ciudades españolas similares».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión