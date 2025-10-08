El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El área más cercana a las porterías es la más degradada, con cientos de huellas y marcas de manos. DM

El pabellón de La Albericia acumula defectos que se repararán «en los próximos meses»

El Ayuntamiento sustituirá el pavimento de la pista y ya ha aprobado la renovación de los vestuarios y ha adjudicado la reparación de la cubierta

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Miércoles, 8 de octubre 2025, 07:14

Las recreaciones que se presentaron a finales de 2022 mostraban una imagen totalmente renovada del pabellón exterior de La Albericia, donde juegan equipos tan relevantes ... del panorama nacional como el Balonmano Sinfín. Aquellas recreaciones mostraban una imagen que nada tiene que ver con la actual y la intención del entonces concejal de Deportes, Felipe Pérez Manso (Cs), era sacar el proyecto a licitación a principios de 2023 por 4,2 millones de euros. Pero el paso no llegó a darse. En mayo de ese año se celebraron elecciones municipales y el equipo de gobierno cambió; el PP obtuvo mayoría absoluta y recuperó las áreas de los naranjas, desechando el proyecto. Ahora, la concejalía da pasos con varias actuaciones –en lugar de una integral– para renovar este pabellón que se inauguró en los 80 y donde jugaba el que llegó a ser el mejor equipo de balonmano del mundo, el Teka. En concreto, sustituirá «en los próximos meses» el pavimento de la pista, la zona donde es más evidente el deterioro. También ha aprobado renovar los baños y ha adjudicado reparar la cubierta.

