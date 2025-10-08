El pabellón de La Albericia acumula defectos que se repararán «en los próximos meses»

Las recreaciones que se presentaron a finales de 2022 mostraban una imagen totalmente renovada del pabellón exterior de La Albericia, donde juegan equipos tan relevantes ... del panorama nacional como el Balonmano Sinfín. Aquellas recreaciones mostraban una imagen que nada tiene que ver con la actual y la intención del entonces concejal de Deportes, Felipe Pérez Manso (Cs), era sacar el proyecto a licitación a principios de 2023 por 4,2 millones de euros. Pero el paso no llegó a darse. En mayo de ese año se celebraron elecciones municipales y el equipo de gobierno cambió; el PP obtuvo mayoría absoluta y recuperó las áreas de los naranjas, desechando el proyecto. Ahora, la concejalía da pasos con varias actuaciones –en lugar de una integral– para renovar este pabellón que se inauguró en los 80 y donde jugaba el que llegó a ser el mejor equipo de balonmano del mundo, el Teka. En concreto, sustituirá «en los próximos meses» el pavimento de la pista, la zona donde es más evidente el deterioro. También ha aprobado renovar los baños y ha adjudicado reparar la cubierta.

La falta de mantenimiento es, a día de hoy, evidente. Sobre todo, en las áreas más próximas a las porterías. Allí, queda poco del azul característico de la pista, ya que las huellas y las marcas de manos han ido haciendo mella en el suelo hasta hacer desaparecer el color y dejar ver el negro que hay debajo. Y esto no es algo visible solo para unos pocos, ya que allí se juegan partidos de la división de honor Plata (la segunda categoría nacional de balonmano masculino en España, por detrás de la Liga Asobal), a la que pertenece el Sinfín. También usan estas instalaciones el equipo de balonmano Uneatlántico Pereda y el club Rítmica Santander.

No es lo único que está mal. Hay redes sueltas por el contorno de todo el campo, anuncios con marcas de pisadas –alguno hace referencia al deporte de élite, a pesar del estado del pabellón–, lonas publicitarias descolgadas en las zonas de gradas y carteles del Instituto Municipal de Deportes (IMD) hechos un gurruño.

Las actuaciones previstas

Como explican desde la Concejalía de Deportes, a través del IMD se sustituirá en los próximos meses el pavimento de la pista del pabellón exterior «con el fin de que esté en las mejores condiciones para sus usuarios, tal y como ya tenía previsto dentro del plan de mejora de las instalaciones deportivas municipales». Además, el Ayuntamiento añade que la Junta de Gobierno Local aprobó la pasada semana el proyecto técnico para la ejecución de la obra de renovación de los vestuarios y otras estancias, con un presupuesto de 231.148 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. «La actuación pretende una modernización de las instalaciones, así como de los acabados, dotar de dos vestuarios para los árbitros y, sobre todo, garantizar la accesibilidad a personas de movilidad reducida», apuntan fuentes municipales. Para ello, en esta zona, el espacio que abarcaba el vestuario general se reordenará generando tres espacios diferenciados; un cuarto de aseo accesible, la zona de duchas y el vestuario como tal. Y el espacio que ocupaba la conserjería y el único vestuario de árbitros existente se reordenará: se reducirá la conserjería para ordenar dos vestuarios para los colegiados.

Además, en agosto se adjudicó a Talleres Metálicos Julián la reparación de la cubierta del pabellón –arreglo de pesebrones, saneado de la estructura, colocación de una barandilla de seguridad en el acceso a los focos...– con un presupuesto de licitación de 234.671 euros y un plazo de ocho meses. «Se trata de varias actuaciones que se van a llevar a cabo y todas encaminadas a modernizar esta instalación».