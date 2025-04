El Palacio de Cortiguera sigue sin ofertas a dos semanas del cierre del proceso de venta

Candela Gordovil Santander Jueves, 10 de abril 2025, 02:00 Comenta Compartir

Quedan exactamente dos semanas para que termine el plazo de presentación de ofertas para la compra del Palacio de Cortiguera, ubicado en la ... calle López Dóriga -popularmente conocida como cuesta de Las Cadenas-. Y por el momento, el Ministerio del Interior, propietario del inmueble, no ha recibido ninguna propuesta en firme. Sí que se han llevado a cabo varias visitas de entidades privadas. El problema que le ven a este edificio de estilo mozárabe, que languidece desde hace tres décadas en el centro de Santander, es su protección, amparada por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Precisamente por eso, lo que plantean es que se rebaje. Un trámite que depende directamente del Ayuntamiento de Santander y que, a preguntas de El Diario Montañés, no aclara si lo hará. Simplemente explica que no tienen conocimiento ni de las visitas ni de las solicitudes.

Ahora, el futuro de este inmueble está en el aire. Lo que sí ha podido saber este periódico es que, si se vende, el dinero obtenido -está a la venta por 759.000 euros- servirá para acometer nuevas mejoras en «infraestructuras y dotaciones para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», explican fuentes del Ministerio del Interior. El dato 759.000 euros es el precio por el que se vende el Palacio de Cortiguera, en el centro de Santander El uso del Palacio de Cortiguera ha estado marcado por una guerra entre el Gobierno de España y el Ayuntamiento de Santander. En 2021, el diputado socialista Pedro Casares anunció que el Ministerio tendría lista en 2021 la redacción del proyecto para recuperar el edificio y aprobar y licitar después las obras. La idea de Interior era poder adjudicar las obras antes de que acabara 2021, «con la previsión de que estén finalizadas en verano de 2023». El coste que manejaba entonces Madrid para recuperar este edificio era de 1,2 millones de euros. Desde entonces, la postura del Gobierno central siempre había sido la de seguir adelante con la rehabilitación. La disputa entre administraciones venía porque el Ministerio decía que el proyecto «no podría ser aprobado hasta que el Ayuntamiento realizara varios trámites relativos a la titularidad y a una modificación del PGOU». Por su parte, el equipo de gobierno del PP siempre ha defendido que Madrid debería ceder el edificio y no «al revés». En cuanto a la modificación puntual del PGOU, el Consistorio sostenía que el documento ya había sido elaborado, pendiente de un informe que debía hacer Interior, como propietario de la parcela». Las cosas cambiaron en marzo del año pasado, cuando la alcaldesa, Gema Igual, y la delegada del Gobierno, Eugenia Gómez de Diego, anunciaron que el Gobierno de España ya no lo rehabilitaría y que saldría a subasta. Y así se hizo un mes después, por un precio de salida de casi 760.000 euros. Sin embargo, ni instituciones ni empresas pujaron por el edificio, por lo que el Giese (Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado), que es un organismo autónomo, la declaró desierta -igual que la subasta de 2023-. Fuentes de Interior explicaron a este periódico que, «de acuerdo con la normativa patrimonial, los bienes inmuebles que no hayan sido adjudicados en un procedimiento de este tipo pueden ser enajenados mediante adjudicación directa». Es decir, el inmueble está en venta directa desde entonces y hasta el próximo 24 de abril. ¿Cuál sería el siguiente paso? Primero, comprobar si finalmente se vende. Y después, en caso negativo, el Ministerio no descarta volver a sacarlo a subasta en el futuro. Abandono Este emblemático palacete fue construido en 1888 como vivienda para la familia Cortiguera. Posteriormente, fue utilizado como Cámara de la Propiedad Urbana de Santander y en la actualidad es propiedad del Estado. Cuenta con una superficie total construida de 611,33 metros cuadrados distribuidos en planta baja, primera, segunda y ático. A pesar de su singularidad, su estado actual dista mucho de la de un edificio protegido: suelos agrietados, desconchones en los techos, basura acumulada en el exterior, ventanales rotos, puertas y muros llenos de grafitis...

