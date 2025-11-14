El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Vehículos estacionados en el campus, junto al edificio interfacultativo de la UC, y contenido de la nota de aviso por mal estacionamiento. Juanjo Santamaría

Pegatinas para avisar a los coches mal aparcados en la UC: o estacionan bien o los retirará la grúa

Tras constatar que el aparcamiento se ha «complicado» este curso, la Universidad retoma la fórmula de los adhesivos para recordar a los usuarios del campus que dejen sus vehículos en los «lugares señalizados»

Mada Martínez

Santander

Viernes, 14 de noviembre 2025, 07:15

Comenta

Es un método de aviso a los conductores de los vehículos mal aparcados en el campus que la Universidad de Cantabria (UC) ha usado años ... atrás: se trata de unas pegatinas que recuerdan a aquellos que han estacionado «fuera de los lugares señalizados para tal uso» que, si persisten en ello, sus coches serán retirados por la grúa municipal. Estos días, las lunas de varios vehículos lucen estos adhesivos naranjas por encontrarse aparcados en línea amarilla, en zonas de carga y descarga, sobre la acera; en definitiva, fuera de las zonas de parking habilitadas en el campus de Las Llamas. En las pegatinas, la UC recuerda a los conductores que está «haciendo un esfuerzo» por la creación de nuevas plazas de aparcamiento y también que si el coche sigue mal estacionado podría ser «retirado por la grúa municipal».

