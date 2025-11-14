Pegatinas para avisar a los coches mal aparcados en la UC: o estacionan bien o los retirará la grúa

Es un método de aviso a los conductores de los vehículos mal aparcados en el campus que la Universidad de Cantabria (UC) ha usado años ... atrás: se trata de unas pegatinas que recuerdan a aquellos que han estacionado «fuera de los lugares señalizados para tal uso» que, si persisten en ello, sus coches serán retirados por la grúa municipal. Estos días, las lunas de varios vehículos lucen estos adhesivos naranjas por encontrarse aparcados en línea amarilla, en zonas de carga y descarga, sobre la acera; en definitiva, fuera de las zonas de parking habilitadas en el campus de Las Llamas. En las pegatinas, la UC recuerda a los conductores que está «haciendo un esfuerzo» por la creación de nuevas plazas de aparcamiento y también que si el coche sigue mal estacionado podría ser «retirado por la grúa municipal».

De momento, la pegatina tiene la función de advertir. La UC ha decidido retomar esta medida de aviso para «concienciar» los miembros de la comunidad universitaria porque la movilidad en el campus, destacan desde el Vicerrectorado de Sostenibilidad y Espacios de la UC, es un asunto tan «importante» como «complejo», y el equipo de gobierno, «consciente de esta realidad», quiere abordarla desde varios frentes, indica su titular, María Margallo. Así, al margen de poner en marcha una «estrategia», un plan de movilidad a gran escala que, entre otras cosas y en colaboración con el Gobierno y el Ayuntamiento, fomente el uso del transporte público, del vehículo compartido o de la bicicleta, o genere espacios alternativos, está la cuestión inmediata del aparcamiento en el campus, un problema recurrente en la UC –y en general en Santander, donde los aparcamientos disuasorios no acaban de despegar y la OLA se amplía–, pero que este curso ha aflorado más.

La UC identifica que cada vez más gente accede en coche al campus. Un usuario, un coche (por necesidad o falta de alternativas en muchos casos). «Identificamos más vehículos, más viajes individuales. Y el aparcamiento está siendo más complicado este curso», indica Margallo. Esa complicación se traduce en más coches estacionados en zonas no habilitadas, como las plazas para personas con discapacidad o la misma calzada, y esto último puede dificultar el paso de vehículos de envergadura, o, en caso de emergencia, el paso de una ambulancia. La ladera norte del campus o la zona cercana a la S20 están más despejadas para el estacionamiento, si bien Margallo admite que es un «tema complejo» que necesita del esfuerzo colectivo.