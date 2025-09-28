Del MetroTus al aparcamiento en Mataleñas

Cuando se presentó el proyecto del aparcamiento de autocaravanas de Mataleñas, en enero del año pasado, pasó relativamente desapercibido. Fue el avance de la tramitación ... y los detalles que se fueron desvelando con el paso de los meses los que despertaron las alertas de los vecinos de Cueto hasta que, en mayo de este año, los vecinos pudieron acceder al proyecto completo y se echaron las manos a la cabeza. Empezaron las concentraciones; unas en Mataleñas y otras frente al Ayuntamiento. Se sucedieron las reuniones con la alcaldesa Gema Igual y las acusaciones cruzadas. La plataforma nacida para parar el proyecto aseguraba que iría hasta Europa –el proyecto contaba con financiación europea– si hacía falta y la regidora aseguró que la obra «taparía bocas» una vez terminase. Pero el tira y afloja entre las partes ha terminado con la marcha atrás de Igual, quien descartó el plan el pasado jueves. No es la única ocasión en la que la alcaldesa ha tenido que recular con algún proyecto. El primero fue el del MetroTUS.

Igual llevaba dos años al frente del Ayuntamiento cuando le estalló la polémica por este 'innovador' modelo de transporte público que consistía en combinar diferentes líneas del autobús municipal (TUS) para crear recorridos por Santander y que simulaban los transbordos propios de los metros. Se puso en marcha en febrero de 2018 y nadie lo entendió. Muchos vecinos, sobre todo de zonas alejadas del centro, tenían que cambiar de autobús cuando, hasta entonces, siembre habían llegado directos desde sus barrios al centro. De un día para otro se había complicado su rutina: tenían que estar atentos a los horarios de varios autobuses para cuadrar unos con otros, no perder los enlaces para no demorar aún más su llegada e incluso cambiar de parada a mitad del recorrido. El Ayuntamiento, en un primer momento, pensó que era cuestión de tiempo y también puso algún parche para tratar de cuadrar los trayectos, pero no hubo forma. Las concentraciones empezaron a sucederse hasta que ocho meses después, en octubre, se desechó el MetroTUS y se volvió al formato anterior. De aquella experiencia solo sobrevivieron los intercambiadores de Valdecilla y El Sardinero y la Línea Central, con pocas paradas que permiten recorrer estos dos puntos más rápido. También sobrevive el carril bus que Javier Ceruti (Cs) trató de erradicar en los cuatro años (2019-2023) que compartió equipo de gobierno con Igual.

A raíz de aquel pacto de gobierno se echó atrás otro proyecto que ahora, seis años después, se recupera. Son los espigones de Los Peligros-La Magdalena. Se construyó el primero en 2018 y se paró la obra en 2019 porque así lo exigió Ceruti para formar gobierno, aunque Igual quería seguir adelante. En cuanto la alcaldesa recuperó la mayoría absoluta en 2023, retomó las conversaciones con el Ministerio para reanudarlo. Y justo el pasado viernes, se reunió en Madrid con el secretario de Estado, Hugo Morán, para firmar la reactivación del proyecto.

Otro aparcamiento, esta vez el del campo del Racing, fue el proyecto que se desechó el año pasado. Cuando el Ayuntamiento supo que construir uno subterráneo era demasiado caro, cambió el plan por uno en superficie, como el que ya hay. Esto provocó las quejas de la oposición y de los vecinos ya que consistía en invertir 4 millones en una obra cuyo resultado era prácticamente igual que no hacerla. Finalmente, el Ministerio de Transportes amenazó con retirar fondos europeos y el Ayuntamiento descartó la obra.

El MetroTUS Duró ocho meses, se parcheó varias veces pero nunca convenció

Ampliar Usuarios del TUS esperan en el intercambiador de Valdecilla. Roberto Ruiz

El MetroTUS se presentó como un modelo innovador de movilidad que combinaba diferentes líneas de autobús como si se tratase de un metro. Pero el formato no convenció a nadie, sobre todo a los vecinos de las zonas menos céntricas, que se veían obligados a hacer transbordos que antes no hacían. Las concentraciones ciudadanas se sucedieron de febrero a octubre de 2018 hasta que se suprimió.

Los espigones Gema Igual los impulsó, los paralizó y ahora los vuelve a retomar

Ampliar El espigón que sí se construyó en La Magdalena. Alberto Aja

La construcción de dos espigones en las playas de Los Peligros-La Magdalena para que no se perdiese arena partió del Ayuntamiento santanderino y fue el mismo Consistorio quien cambió de idea. En dos ocasiones. Se construyó el primero en 2018. Se paralizó la obra en 2019 porque Gema Igual renegó de ellos para poder formar gobierno con Ciudadanos y ahora, con mayoría absoluta de nuevo, recupera la obra.

El aparcamiento del campo del Racing Cuatro millones para cambios apenas visibles

Ampliar El aparcamiento del Racing seguirá como hasta ahora. Juanjo Santamaría

La intención, en principio, era construir un aparcamiento subterráneo donde está el del Racing. Cuando los estudios previos demostraron el año pasado que la obra era inasumible –sobre todo, económicamente–, se cambiaron los planes para crear un parking en superficie como el existente –con alguna plaza menos– por 4 millones, una idea que puso en contra del Ayuntamiento a oposición y vecinos.

Autocaravanas Los vecinos de Cueto frenan el aparcamiento de Mataleñas

Ampliar Autocaravanas aparcadas ilegalmente en Mataleñas. Daniel Pedriza

El último proyecto que la oposición vecinal ha frenado es el aparcamiento de autocaravanas de Mataleñas. Tras meses de tira y afloja y la creación de una plataforma para pararlo, el plan de destinar un espacio frente al campo de golf para 30 de estos vehículos pesados se ha desechado y Gema Igual lo destinará para ampliar el parking de coches. Además, respetará el arbolado que hay allí, una de las principales reivindicaciones.