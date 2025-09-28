El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Del MetroTus al aparcamiento en Mataleñas

Proyectos modificados ·

En los últimos años, el Ayuntamiento de Santander ha tenido que dar marcha atrás a cuatro proyectos estratégicos para la ciudad, bien por las peticiones de los propios vecinos, bien por las negociaciones políticas. Ahí están los fallidos planes del MetroTus, los espigones de La Magdalena (ahora recuperado), el aparcamiento junto al campo del Racing y el estacionamiento para autocaravanas de Mataleñas

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Domingo, 28 de septiembre 2025, 07:26

Cuando se presentó el proyecto del aparcamiento de autocaravanas de Mataleñas, en enero del año pasado, pasó relativamente desapercibido. Fue el avance de la tramitación ... y los detalles que se fueron desvelando con el paso de los meses los que despertaron las alertas de los vecinos de Cueto hasta que, en mayo de este año, los vecinos pudieron acceder al proyecto completo y se echaron las manos a la cabeza. Empezaron las concentraciones; unas en Mataleñas y otras frente al Ayuntamiento. Se sucedieron las reuniones con la alcaldesa Gema Igual y las acusaciones cruzadas. La plataforma nacida para parar el proyecto aseguraba que iría hasta Europa –el proyecto contaba con financiación europea– si hacía falta y la regidora aseguró que la obra «taparía bocas» una vez terminase. Pero el tira y afloja entre las partes ha terminado con la marcha atrás de Igual, quien descartó el plan el pasado jueves. No es la única ocasión en la que la alcaldesa ha tenido que recular con algún proyecto. El primero fue el del MetroTUS.

