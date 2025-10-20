La peña taurina Félix Rodríguez premia la labor de El Cid

Borja Cavia Santander Lunes, 20 de octubre 2025, 19:00 Comenta Compartir

La conjunción de El Cid y Vengativo, ese toro de Victorino Martín que hizo cuarto en la tarde del día de Santiago, acumula un nuevo galardón más. Y es que el trasteo realizado por el de Salteras ha sido elegido por la peña Félix Rodríguez como la faena más creativa de la Feria de Santiago, un prestigioso trofeo que la entidad que preside Juan Manuel Diego Cagigal entrega desde el año 1958.

Fundada en el año 1927, la entidad que recuerda al torero nacido en Santander entregará el trofeo al maestro sevillano en un acto todavía sin fecha de celebración en su sede de la calle Padre Rábago. El trofeo es una estatua de bronce del artista Vilariño, una réplica a escala de la estatua dedicada a Félix Rodríguez ubicada en los aledaños de la Plaza de Toros de Cuatro Caminos.

El Cid toma el relevo en el palmarés de este trofeo a toreros de la talla de Enrique Ponce, Diego Urdiales o Domingo López Chavés, los últimos triunfadores en el evento. Fundada en el año 1927, la peña que lleva el nombre de un torero cuya trayectoria estuvo marcada por su calidad y por su bohemia, es una de las más antiguas de España, sólo por detrás del Club Cocherito.

Este año el triunfador conjuga la veteranía de El Cid con la noble y enclasada embestida de Vengativo, una faena que ha acaparado los premios del ciclo y que permitió al veterano matador repetir un día después. Con la zurda que dominó el toreo en las dos primeras décadas del siglo activando los resortes de la emoción, el trasteo dibujó los patrones clásicos del enfrentamiento entre zocata de poder y toro de Albaserrada, una obra que bien merece un trofeo.