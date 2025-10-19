El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Vista aérea del área de Nueva Montaña, en la que se aprecian las nuevas construcciones. Roberto Ruiz/Daniel Pedriza

Peñacastillo y Nueva Montaña estrenarán más de 400 pisos en los próximos meses

Las obras de seis promociones de viviendas están ya muy avanzadas, otra acaba de terminar y una está a punto de arrancar

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Domingo, 19 de octubre 2025, 14:08

Comenta

Hace apenas un año, El Diario Montañés hizo un recorrido por Peñacastillo y Nueva Montaña para conocer el crecimiento urbanístico de la zona, una de ... las que más se expande de Santander. Una de las áreas más 'virgen' era la manzana entre las calles Hermanos Calderón y Rosalía de Castro. Ahí, algunas promociones empezaban a construirse y otras estaban apenas proyectadas. Hoy, la imagen es totalmente distinta. De las cinco promociones que se están levantando en esta manzana –y que suman 341 viviendas–, tres están ya muy avanzadas y a las otras dos ya le han dado forma a su estructura. Hay otra proyectada, aunque de momento solo hay un cartel que anuncia la obra. Ya en Peñacastillo –en Ortega y Gasset–, está a punto de acabar la obra del Edificio El Calero, que sumará otras 86 viviendas. A la par que crece la zona residencial, se da forma también a instalaciones como supermercados y parques. Así, este año ha abierto un Aldi –junto al puente– y enfrente ya está terminado el parque canino y el circuito de 'pump track' (para patinetes).

