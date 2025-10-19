Peñacastillo y Nueva Montaña estrenarán más de 400 pisos en los próximos meses

Hace apenas un año, El Diario Montañés hizo un recorrido por Peñacastillo y Nueva Montaña para conocer el crecimiento urbanístico de la zona, una de ... las que más se expande de Santander. Una de las áreas más 'virgen' era la manzana entre las calles Hermanos Calderón y Rosalía de Castro. Ahí, algunas promociones empezaban a construirse y otras estaban apenas proyectadas. Hoy, la imagen es totalmente distinta. De las cinco promociones que se están levantando en esta manzana –y que suman 341 viviendas–, tres están ya muy avanzadas y a las otras dos ya le han dado forma a su estructura. Hay otra proyectada, aunque de momento solo hay un cartel que anuncia la obra. Ya en Peñacastillo –en Ortega y Gasset–, está a punto de acabar la obra del Edificio El Calero, que sumará otras 86 viviendas. A la par que crece la zona residencial, se da forma también a instalaciones como supermercados y parques. Así, este año ha abierto un Aldi –junto al puente– y enfrente ya está terminado el parque canino y el circuito de 'pump track' (para patinetes).

En Peñacastillo, la estructura de El Calero está ya muy avanzada. Rodeada de andamios, el armazón de ladrillo y hormigón está prácticamente terminado a falta del recubrimiento. Lo desarrolla la promotora Anjoca y los 86 pisos y apartamientos –de 2, 3 y 4 dormitorios– están ya vendidos aunque la obra no esté terminada. El inmueble está rodeado de otros tantos que se han inaugurado recientemente y que ya están, en su mayoría, habitados.

Ampliar El Edificio El Calero sumará 86 viviendas a Peñacastillo. R.R./D.P.

El sonido de las radiales y los taladros es constante en Nueva Montaña y las grúas son parte del paisaje. Uno de los edificios más avanzados es el Edificio Tesla, en la calle Hermanos Calderón. La estructura y el revestimiento blanco ya están terminados y las intervenciones continúan en el interior. Promovido por Tecniobras, contará con 80 viviendas de 2 y 3 dormitorios. En la finca de al lado –en dirección al puente–, se está construyendo el Edificio Victoria. La estructura está avanzada, aún rodeada de andamios, y contará con 42 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios. Y justo detrás de este, hay otra promoción en marcha, a la que aún se está dando forma a cada planta.

Ampliar El Edificio Tesla, de Nueva Montaña, ya está muy avanzado. R.R./D.P.

El edificio, de Amenabar, se llamará Terrazas de Peñacastillo y sumará 55 viviendas de 2 y 3 dormitorios. Con un avance similar y en la misma manzana se está levantando el Edificio Tikal, de Promociones Casado, que será el que más viviendas sume al barrio: 94. Y el último inmueble que se está levantando en esta manzana es el Alei Santander II de Árqura, que también tiene prácticamente terminado el armazón y contará con 70 viviendas. Justo enfrente, la misma promotora levantará el Azaren Santander, con 83 viviendas de 2 y 3 dormitorios, pero aún no han arrancado las obras. De esta promoción, la única 'pista' que hay de que se desarrollará es el cartel que la anuncia.

Promociones en obras El Calero 86 pisos y apartamentos en Ortega y Gasset.

Edificio Tesla 80 viviendas en la calle Carmen Bravo.

Edificio Victoria 42 viviendas en calle Carmen Bravo.

Terrazas de Peñacastillo 55 viviendas en Santiago García.

Edificio Tikal 94 viviendas en Gertrudis Gómez Avellaneda.

Alei Santander II 70 viviendas en Manuel Vélez.

A los pisos de obra nueva se suma el conocido como 'edificio de los albaneses'. La obra llevaba más de diez años paralizada tras el quiebra de Norcasa –la constructora que inició la obra– y la propiedad, a medio construir, pasó a las manos de la Sareb. Hasta este año, cuando la cántabra Omun lo adquirió y terminó la obra. En vez de vender los pisos, los ha destinado a alquiler, que se pueden encontrar en portales inmobiliarios por un precio de 900 euros mensuales.

Servicios en la zona

A la par que se desarrolla la parte residencial, empiezan a surgir servicios para atender las demandas de las familias que se van a instalando allí a medida que las obras terminan. Justo delante del 'edificio de los albaneses' ha abierto un supermercado Aldi. A unos 400 metros de ahí, hay un nuevo Burger King y una gasolinera de Plenergy que también han abierto en los últimos meses. Además de estos servicios de empresas privadas, el Ayuntamiento también ha dado forma a instalaciones, como parques.

En concreto, estrenó en junio un proyecto municipal –enfrente del Aldi– que abarca una superficie de aproximadamente 4.500 metros cuadrados, dotado de senderos, zonas verdes, áreas para el descanso y un espacio de ocio con la instalación del circuito de 'pump track' –diseñado por una empresa autorizada por la Real Federación Española de Ciclismo–. El parque está dividido en dos zonas: una situada al norte y otra al sur del puente sobre las vías del ferrocarril, colindando ambas por su lado este con los terrenos ferroviarios. La zona norte es un espacio natural adaptado al terreno, con senderos y áreas de descanso que recorren el parque de sur a norte. Respecto a la parte sur, está dedicada al ocio con el 'pump track' y un área de esparcimiento canino.