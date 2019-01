Un perro de raza peligrosa muerde a un padre y a su hijo en una urbanización de Santander El can estaba sin vacunar y su propietario no tenía licencia para este tipo de animales DM . Santander Jueves, 10 enero 2019, 07:18

Un perro de raza peligrosa y sin vacunar ha mordido a un hombre, a su hijo y a otro pequeño can que paseaban, que ha resultado malherido.

Los hechos ocurrieron sobre las 22.00 horas de este martes en una urbanización privada de la calle Vicente Trueba de Santander, donde residen tanto los heridos como el propietario del perro agresor.

La Policía Local acudió tras ser avisada por un hombre que tenía la mano izquierda vendada, que denunció la agresión del animal que andaba suelto por el recinto. Los agentes identificaron al propietario antes de que uno de los agredidos se trasladara a un centro hospitalario y llevra a su perro a un veterinario de urgencias.

El dueño del can agresor fue denunciado por no tener al animal amarrado, vacunado, causar lesiones a personas y animales y por no poseer licencia para la propiedad de este tipo de razas. Además, el perro fue retirado por el servicio de recogida de animales.