Nuevo espacio canino en el parque de Las Carolinas El espacio, acotado por vallas y con más de 1.000 metro cuadrados, cuenta con un banco, una fuente metálica y una papelera

A.G.Z Viernes, 28 de noviembre 2025, 17:46 Comenta Compartir

Los perros ya pueden corretear y disfrutar de un nuevo espacio diseñado especialmente para ellos en el parque de Las Carolinas. Este espacio para el esparcimiento, acotado por un vallado de 216 metros y con una superficie de 1.100 metros cuadrados, es una realidad tras la petición de los vecinos de la zona.

Además, se ha instalado en el espacio para los animales un cartel informativo, una fuente metálica mixta, una papelera para las bolsitas de excrementos y un banco.

Este se suma a los espacios ya habilitados para animales en El Alisal, Mendicouague, Ciriego, Peñacastillo, Parque Morales, Nueva Montaña, Peña del Cuervo, Sotileza, Parque La Teja, Reina Victoria, Cabo Mayor, Parque Benidorm, Nueva Montaña y San Martín del Pino.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha visitado el área este viernes junto a la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, y la de Barrios, Lorena Gutiérrez, así como representantes de la Asociación de Vecinos de Cisneros.

Igual ha incidido en la «importante ampliación de la red de espacios destinados al esparcimiento canino en la ciudad» y ha indicado que esta actuación «forma parte del plan municipal para mejorar la calidad de vida de los animales de compañía y facilitar la convivencia responsable en entornos urbanos».