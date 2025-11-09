Una persona herida por inhalación de humo en el incendio de su piso en Candina El suceso se produjo en la vivienda de la afetcada, un quinto piso de un edificio situado en la calle Gerardo de Alvear de Santander, que fue apagado por los bomberos municipales de la capital

D. M. Santander Domingo, 9 de noviembre 2025, 18:58

Una persona resultó este domingo herida por inhalación de humo en un incendio declarado en su vivienda, un quinto piso de un edificio situado en la calle Gerardo de Alvear de Santander –en la zona del polígono industrial de Candina– que fue apagado por los bomberos municipales de la capital. La afectada fue trasladada al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, ubicado a solo unos cientos de metros del suceso, que se desencadenó a primera hora de la tarde. Además, un vecino fue atendido en el lugar, también por inhalación de humo, sin que fuera necesario su trasladado, según informaron fuentes municipales.

El Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria recibió el aviso del suceso a las 15.10 horas y hasta el lugar movilizó a los bomberos del Ayuntamiento de Santander, que acudieron al lugar. En concreto, se desplazaron con tres dotaciones, a las que se sumaron los efectivos de la Policía Nacional y Policía Local de Santander, además de los sanitarios del servicio 061, que se encargaron del traslado de la persona propietaria del piso hasta el centro médico.