El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una de las palmeras de los Jardines de Piquío donde la presencia del picudo rojo es evidente y ha recibido tratamientos adicionales.

Una de las palmeras de los Jardines de Piquío donde la presencia del picudo rojo es evidente y ha recibido tratamientos adicionales. Foto: Javier Cotera | Vídeo: Pablo Bermúdez

El picudo rojo se extiende por El Sardinero

El Diario Montañés recorre esta zona de la ciudad, donde se concentran la mayoría de ejemplares afectados, «en torno a 30», tanto públicos como privados

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Martes, 14 de octubre 2025, 07:11

Comenta

Una vez que el ojo se acostumbra a detectarlo, es imposible dejar de verlo. Y en Santander, sobre todo en El Sardinero, es más que ... común la presencia del picudo rojo. El primer síntoma visible de esta plaga es la asimetría de la copa, que pierde su forma de 'bola' y alguna de sus palmas se apelmaza. El siguiente es la pérdida total de la forma de la copa, que pasa a parecer un paraguas. Y de ahí, las hojas empiezan a ponerse marrones hasta que la planta muere. Pero, ¿tiene remedio? El Ayuntamiento trata todas las palmeras que son de su propiedad con tratamientos anuales pero, aún así, el avance de la plaga es evidente. Hay ejemplares afectados en los Jardines de Piquío, en el entorno de la Plaza de Italia, en el Intercambiador de El Sardinero... Pero también hay muchas afectadas en fincas privadas. «Sin una planificación global que trate a todas las palmeras del municipio, es imposible parar la epidemia. Solo en El Sardinero hay en torno a 30 en las que sea visible la presencia del picudo rojo», lamenta Aurelio González de Riancho, del grupo de defensa del patrimonio Alceda, quien guía el recorrido por las palmeras afectadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorprendidos cuando se llevaban el cableado del alumbrado público en sendas operaciones en Cartes y Meruelo
  2. 2

    Cantabria llora el fallecimiento de José Miguel Guerra, figura clave de la cultura montañesa
  3. 3

    La Audiencia devuelve al Juzgado el caso de la sumisión química en Santander por un defecto de forma
  4. 4

    Una trainera cántabra conquista el Támesis
  5. 5

    Comienza el vaciado de la sede del SCS con las 16.000 cajas del archivo
  6. 6 El PSOE denuncia las «mentiras» del futuro alcalde de Tudanca
  7. 7

    Casi seis años de espera en el caso Novo Banco: «Me siento en completo desamparo»
  8. 8

    El Gobierno de Cantabria rechaza el nuevo estudio del tren Santander-Bilbao
  9. 9

    Mario González será este martes alcalde de Tudanca en medio de la polémica sobre su currículo
  10. 10

    Los últimos rehenes vivos de Hamás se reencuentran con sus familias y la libertad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El picudo rojo se extiende por El Sardinero