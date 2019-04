El PP pierde en Santander por primera vez en 26 años Roberto Ruiz PRC y Vox se hacen con los 20.000 votos que se escapan de las filas populares en unos comicios que gana el PSOE por apenas un punto de diferencia PILAR CHATO Santander Lunes, 29 abril 2019, 01:02

Gema Igual se enfrentaba hoy a los primeros comicios como alcaldesa y aunque no era esa Alcaldía lo que estaba en juego, sí podía ser un test a sus dos años al frente de un consistorio al que no llegó por elección sino al suceder al exalcalde Iñigo de la Serna cuando éste fue nombrado ministro de Fomento. En el coctel de estos comicios varios ingredientes que no tuvo su mentor: la sangrienta crisis interna en el PP y la irrupción de Vox. El tercer ingrediente, la división de la derecha y el PRC

Y todo ello ha hecho que por primera vez en 26 años, el PSOE haya ganado unas generales en la capital de Cantabria. Lo ha hecho por la mínima diferencia, pero ha teñido del rojo el mapa de los municipios de Cantabria, donde desde 1993 se había pintado de azul. Un feudo tradicional del PP que ha perdido votos que se han ido al PRC o a VOX. Los socialistas se han hecho con el el 24,79% de los votos

Las alegrías de hace tres años se han tornado en penas. Las elecciones de 2016 dieron a los populares un apoyo aún más rotundo que las elecciones de seis meses antes. El electorado decidió eliminar dudas y el PP obtuvo cinco puntos más que en el 20D. En cambio, este 28A ha dejado al PP con un 23,66% de los votos 21 puntos menos y más de 19.500 votos menos que hace tres años. El PSOE, se ha situado a la cabeza con una diferencia de apenas un punto porcentual y un millar de votos respecto a los populares y tres puntos más que hace tres años. Y han sido PRC y VOX los que han acaparado esa sangría de votos populares.

Con el 98,28% de los votos escrutados, las urnas han dado 12.423 votos a Vox, que hace tan solo tres años se iba para casa con 304 votos. Otros 11.227 se van para los regionalistas, que suben 2.509 votos respecto a los últimos comicios en los que se presentaron en el 2011 y son apenas 7.000 votos menos que en las elecciones autonómicas.

Ciudadanos también ve incrementados sus votos, pero no de una manera significativa. Arrastrados por esa tendencia nacional que le ha dado una veintena de escaños más en todo el país. El partido naranja en la capital cántabra apenas ha crecido tres puntos respectos a los comicios de 2016 que se traduce en 17.387 votos, 2.659 más que hace tres años. Superó, eso sí sus mejores resultados de diciembre de 2015 en el que el partido de Albert Rivera logró en Santander 17.248 votos.

Junto al PP, el otro gran perdedor en la capital es Unidas Podemos que pierde 7 puntos porcentuales frente a 2016, 6.597 votos menos que hace tres años, Y muy lejos de los 71.778 que sumaron IU y Podemos en diciembre de 2015 (4.567 los primeros y 17.211 la formación morada)

Resultados con el 98,77% escurtado

Partido Popular 2019 24.282 2016 43.623 2015 39.389 2011 56.866

PSOE 2019 25.353 2016 21.253 2015 19.983 2011 24.425

Ciudadanos 2019 17.387 2016 14.327 2015 17.248

PRC 2019 11.227 2011 8.718

Unidos Podemos 2019 9.757 2016 16.252 2015 IU (4.567) Podemos (17.248)