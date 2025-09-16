El Planetario suma en 2025 más de 6.000 visitas tras un 2024 que «fue lo nunca visto»

El verano de 2024 fue «lo nunca visto» en el Planetario de la Universidad de Cantabria (UC). Tras cuatro años cerrado, su reapertura al público ... en junio de ese año trajo consigo la visita en masa de locales y foráneos. «Había muchísima gente deseando volver», constata Laura López Álvarez, una de las dos técnicos en investigación que trabaja en las instalaciones de laEscuela Técnica Superior (ETS)de Náutica, al pie de la bahía de Santander y unas de las más reconocibles de la ciudad gracias a la llamativa cúpula metálica que lo recubre.

El pasado año concluyó con un saldo global de 10.186 visitas, entre turistas, grupos que conciertan los recorridos –según apunta López Álvarez, en el programa El Veranuco o en Cruz Roja, por ejemplo, optan por esta modalidad– y alumnado de los colegios e institutos de Cantabria que acuden a las instalaciones para aprender sobre astronomía. «Fue un año de muchísimas visitas» al Planetario, que fue inaugurado en 1992 y que, en su nueva etapa, está patrocinado por Noatum, compañía de servicios marítimos, logísticos y portuarios que también da nombre a una cátedra universitaria dedicada a la investigación de la astronomía y la navegación marítima.

Este año, el acumulado de visitantes hasta el mes de septiembre pasa de las 6.000 personas, cerca de 1.400 en los meses de verano, es decir, la afluencia estival respecto a 2024 ha sido, aproximadamente, de un tercio –en 2024, se registraron 4.700 visitantes, según el balance que hizo entonces la Escuela de Náutica–.

Para estudiantes

Además de abierto al público en general, el Planetario de la Universidad de Cantabria es un espacio formativo para centros educativos, escuelas de náutica y de aeronáutica. Precisamente estos días, con el inicio del curso escolar, se han retomado las visitas de los estudiantes cántabros de Educación Infantil a Bachillerato que quieran iniciarse en la astronomía. Al precio de 1,5 euros, el alumnado puede visitar en grupo unas instalaciones que, entre otras cosas, cuentan con un «proyector especializado» que es único en España y prácticamente en Europa, y que es capaz de mostrar, con «precisión» y una «excelente calidad de proyección», el movimiento aparente del Sol, la Luna, planetas, satélites y estrellas, y lo hace sobre una pantalla con forma de bóveda, recuerda la UC.

¿Qué tienen que hacer los centros educativos de Cantabria para visitar el Planetario? Contactar por correo electrónico (planetario.nautica@unican.es), rellenar un formulario y agendar la cita. «Las visitas están pensadas para todas las etapas educativas. Animamos a los centros que se apunten», señala López Álvarez.