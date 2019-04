Playas sin arena a diez días de la Semana Santa Una imagen tomada ayer en la playa de La Magdalena, que se aprecia afectada por los temporales y con la falta de arena. / Roberto Ruiz El Ministerio sigue sin desvelar si los rellenos de La Magdalena llegarán a tiempo para el primer periodo de vacaciones del año JAVIER GANGOITI SANTANDER. Martes, 2 abril 2019, 07:16

Cuanto más se acerca el primer periodo vacacional del año, la Semana Santa, más se caldean los ánimos alrededor de uno de los proyectos más polémicos de los últimos meses. Las playas de La Magdalena y Los Peligros siguen sin tener noticia de los rellenos de arena. Por no saber, no saben ni los políticos de Cantabria, que siguen a la espera de que el Ministerio para la Transición Ecológica se pronuncie a falta de diez días para el inicio de las fiestas. Un factor más para agitar el avispero en precampaña electoral. Las playas presentaban ayer el mismo aspecto que el día anterior, y el anterior al anterior... Es decir, la falta de arena seguía siendo evidente.

César Díaz, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Santander, fue uno de los primeros en iniciar esta particular cuenta atrás a través de su perfil de Twitter: «Faltan once días para el fin de semana que abre la Semana Santa y nada sabemos del relleno. Hace mucho tiempo que las playas no estaban con tan poca arena como ahora». El mensaje se lo viene recordando durante más de una semana al PSOE, partido al que acusa de «paralizar la obra por intereses políticos» o incluso de no preocuparle «lo más mínimo» la ciudad de Santander, como recordó tanto el domingo como ayer en la red social. En uno de estos mensajes llegó incluso a citar al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y al Ministerio para la Transición Ecológica para intensificar la presión.

En esa misma línea, tanto la regidora municipal, Gema Igual, como el concejal de Medio Ambiente, José Ignacio Quirós, tomaron el testigo de la ofensiva y llamaron la atención a la delegación del Gobierno, institución que no se da por aludida y sigue remitiéndose al Ministerio para la Transición Ecológica. «Lo único que debe decidir es si defiende los intereses de los ciudadanos y atiende los informes técnicos, o antepone los deseos partidistas del PSOE», declaró entonces el edil popular.

La imagen de la costa sin arena durante las fiestas preocupa a los comerciantes

Más de lo mismo por parte del ya exdelegado del Gobierno y candidato socialista a las elecciones autonómicas, Pablo Zuloaga, que viene asegurando en las últimas semanas que la delegación no maneja ningún plazo al respecto de las labores.

El destino de las playas de La Magdalena, Los Peligros y Bikini queda en manos del Ministerio. La ausencia de una respuesta por parte del Gobierno Sánchez revela la situación de impás que atraviesan los rellenos y, por tanto, la estampa que podría ilustrar la capital cántabra durante la Semana Santa si las obras no llegan a tiempo: la de unas playas sin arena.

«Una urgencia»

Esa imagen preocupa, y mucho, al sector comercial. La opinión de la Asociación de Hostelería de Cantabria, presidida por Ángel Cuevas, fue meridiana al respecto. «Es un reclamo turístico», alegó la entidad en un comunicado a favor de estabilizar la costa. El comercio santanderino no tardó en hacerse eco en el mismo sentido y, junto a distintas asociaciones vecinales de la capital, tildó las obras como «necesarias». Igual que la Federación de Pymes de Comercio de Cantabria, Fepycan: «El turista tiene que ver una ciudad cuidada y en condiciones», opinó la entidad gremial.