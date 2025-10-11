El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Imagen de archivo del mercado de Navidad del año pasado. Junajo Santamaría

La Plaza de Pombo acogerá del 5 de diciembre al 6 de enero el Mercado de Navidad de Santander

Se instalarán un máximo de 46 casetas en las que se ofrecerán productos típicos, artesanía, juguetes y complementos para las fiestas

L. G.

Santander

Sábado, 11 de octubre 2025, 12:59

La Plaza de Pombo de Santander acogerá del 5 de diciembre al 6 de enero una nueva edición del tradicional Mercado de Navidad de Santander ... que contará con un máximo de 46 casetas en las que se ofrecerán productos típicos, artesanía, juguetes y complementos para las fiestas navideñas. Tendrá un horario de 10.30 a 14.30 y de 17.00 a 21.30 horas. Se trata de una iniciativa organizada por el Ayuntamiento y la Asociación Cultural Mercado Navideño, entidades que próximamente firmarán un convenio de colaboración para su desarrollo.

