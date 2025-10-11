La Plaza de Pombo acogerá del 5 de diciembre al 6 de enero el Mercado de Navidad de Santander

La Plaza de Pombo de Santander acogerá del 5 de diciembre al 6 de enero una nueva edición del tradicional Mercado de Navidad de Santander ... que contará con un máximo de 46 casetas en las que se ofrecerán productos típicos, artesanía, juguetes y complementos para las fiestas navideñas. Tendrá un horario de 10.30 a 14.30 y de 17.00 a 21.30 horas. Se trata de una iniciativa organizada por el Ayuntamiento y la Asociación Cultural Mercado Navideño, entidades que próximamente firmarán un convenio de colaboración para su desarrollo.

Así lo ha dado a conocer en nota de prensa el concejal de Mercados, Álvaro Lavín, quien ha explicado que la Junta de Gobierno Local ha aprobado esta semana la celebración de este mercadillo. Lavín ha destacado la aportación de esta iniciativa para poner en valor y fomentar el comercio de proximidad, y ha recordado que se trata de una iniciativa de referencia en la programación navideña de Santander, cuya primera edición se celebró en 1977.

Por último, ha resaltado el «amplio» abanico de propuestas que santanderinos y visitantes tienen para disfrutar de esas fechas navideñas en las calles de la ciudad, así como la variedad de productos que pueden encontrarse y la «importante» representación de oficios artesanales diversos.