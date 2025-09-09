La poda de setos en La Marga atasca la turborrotonda de Valdecilla en hora punta
Las labores de la empresa de jardinería han obligado al corte de un carril lo que ha causado importantes colas desde La Albericia en dirección a La Marga
Santander
Martes, 9 de septiembre 2025, 10:15
Los conductores que accedían a primera hora del día hasta el enlace con la turborrotonda de Valdecilla Sur se han encontrado con una importante retención ... de tráfico, debido a que uno de los carriles paralelo al túnel de La Albericia ha permanecido cortado, a causa de las labores de mantenimiento de los setos de la mediana que está ejecutando la empresa de mantenimiento de parques y jardines de la ciudad.
Según los usuarios de la vía, en algunos momentos las colas han llegado hasta las inmediaciones del barrio de La Albericia en hora punta, aunque pasadas las diez de la mañana la vía ya ha sido desbloqueada y el tráfico vuelve a ser fluído.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.