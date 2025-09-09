El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un momento de las colas registradas esta mañana en las inmediaciones de Valdecilla Sur. DM

La poda de setos en La Marga atasca la turborrotonda de Valdecilla en hora punta

Las labores de la empresa de jardinería han obligado al corte de un carril lo que ha causado importantes colas desde La Albericia en dirección a La Marga

Elena Tresgallo

Elena Tresgallo

Santander

Martes, 9 de septiembre 2025, 10:15

Los conductores que accedían a primera hora del día hasta el enlace con la turborrotonda de Valdecilla Sur se han encontrado con una importante retención ... de tráfico, debido a que uno de los carriles paralelo al túnel de La Albericia ha permanecido cortado, a causa de las labores de mantenimiento de los setos de la mediana que está ejecutando la empresa de mantenimiento de parques y jardines de la ciudad.

