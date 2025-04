La Policía, sobre la pelea de La Atalaya: «Es un caso aislado y está bajo control»

Las imágenes de la batalla campal entre clanes del pasado viernes ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de ... los vecinos de la Cuesta de la Atalaya. Hartos de «episodios de violencia y de que nadie haga nada», coinciden varios de los residentes en esta zona céntrica de Santander, han aprovechado este último suceso para protestar por lo que consideran «dejación policial». Pero desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado la realidad no se ve de la misma manera. «Se trata de un hecho aislado que desde el momento de la intervención policial ha pasado a estar controlado», certifican fuentes de la Policía Nacional, responsable de la seguridad ciudadana. «No ha vuelto a haber incidentes y, de hecho, nos consta que la situación está muy tranquila en todas esas calles», confirman.

No es habitual que las peleas acaben con los implicados esgrimiendo machetes, palos y azadas. Ni que conviertan la calle y el mobiliario urbano en víctima de su violencia;pero lo cierto, dicen los vecinos, es que «hay mucha gente que no sabe convivir y que nos está haciendo la vida imposible». Lo dicen los que viven en la Cuesta de la Atalaya, a la altura de la confluencia con la calle Tantín ; pero también otros de las zonas aledañas, que han aprovechado para protestar también por una situación «que para nada se queda allí, en donde ha sucedido, sino que nos llega también a nosotros».

Lo dice otro vecino de la calle San Celedonio, que prefiere el anonimato. La suya es una reivindicación «que viene de largo, desde que empezamos a ver que el entorno de la Cocina Económica atraía a gente que no venía históricamente», relata. «Ahora hay muchas personas que se dedican a trapichear con droga, que pueden incluso acosar a las mujeres, que hacen sus necesidades en la calle sin ningún pudor, toda clase de necesidades;y que están generando una sensación de inseguridad importante en la zona», desvela.

La Policía Nacional confirma que no tiene constancia de todo esto, que los mismos vecinos que realizan esta denuncia a los medios de comunicación «deben denunciar ante la PolicíaNacional todo lo que dicen, y llamar cada vez que vean algo en lo que crean que debemos intervenir», explican desde el Cuerpo. Después, insisten en no engrosar la bola de nieve. «De verdad que entendemos que sucesos como los del pasado viernes pueden poner nerviosa a mucha gente;pero no es justo ni correcto decir que Santander es una ciudad insegura. Los datos del Ministerio del Interior dejan claro que no es así y los datos son irrefutables. Santander es una de las capitales más seguras del país».

Nuevas medidas

El Ayuntamiento de la capital ha tomado nota y ya planea medidas para prevenir que una reyerta de esas características vuelva a repetirse. «La presencia de personas en los aledaños de algunos de los negocios de hostelería es conocida por la Policía Local, pero es cierto que altercados como el del otro día no son habituales», afirmó ayer el concejal de Protección Ciudadana, Eduardo Castillo. «Por ello, en el día de ayer (por el domingo), la alcaldesa ha hablado con la asociación de vecinos y esta semana mantendrá una reunión con la concejala de Barrios y el jefe de la Policía Local con el ánimo de coordinar actuaciones, conocer costumbres y hacer un refuerzo en la zona», confirmó el edil.

También la Policía Local solicitará la coordinación de la Policía Nacional como responsable del orden público para poder complementar dichas actuaciones. El objetivo es que la presencia policial sirva para disuadir a quienes perturban la convivencia en esos barrios, a través de la venta de droga, peleas y otros delitos, como aseguran los vecinos.