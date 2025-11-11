El PP tira de su mayoría absoluta para aprobar el Presupuesto de Santander para 2026

Que los Presupuestos de Santander para 2026 iban a aprobarse este martes en Pleno extraordinario no despertaba ninguna duda, ya que el PP goza de ... una mayoría absoluta que le permite sacar las Cuentas adelante a pesar de no contar con el apoyo de ningún grupo de la oposición. Y así ha sido. El documento, al que el resto de grupos han tildado de «continuista», «copia y pega de otros años» y del que esperan «una baja ejecución como en ejercicios anteriores», se ha aprobado con los 14 'síes' del PP y la negativa de toda la oposición.

El PSOE, el PRC e IU han presentado enmiendas a la totalidad al documento y solo los socialistas y Vox han presentado también enmiendas parciales; los primeros 51 y, los segundos, 12. Pero solo una de todas estas propuestas, en concreto una de Vox, ha contado con el visto bueno del PP para incorporarla a sus Cuentas. En concreto, los populares han aceptado la décima, que pedía desglosar, del Capítulo de Gastos, los costes indirectos de la tasa de recogida de residuos. Según defienden en su justificación los de Laura Velasco, en el Capítulo de Ingresos se recogen los 17.000.000 de euros en concepto de recogida de basuras pero en el Capítulo de Gastos las contrapartidas no incluyen el coste total del servicio, por lo que exigen detallar los costes indirectos que los ingresos recaudados se correspondan con los gastos generados.

Tanto las exposiciones de los grupos de la oposición como las del equipo de gobierno han replicado los reproches habituales cuando llega este momento del año: el Pleno para debatir las Cuentas. Desde el menosprecio de los grupos a un documento «sin futuro ni ambición» a la defensa del PP, que defiende sus «cuentas saneadas» y una «deuda a la baja».

El portavoz del PSOE, Daniel Fernández, ha considerado este debate «el más importante del año», a la par que ha descrito el Presupuesto como un documento «que no habla de futuro, ni de transformación, ni de ciudad». Lamenta que no tiene «propósito ni rumbo» y no da respuesta a «la gran pregunta: ¿Qué quiere ser Santander en los próximos diez años?». Añade que la ciudad pierde «lo que fuimos, su identidad, su alma marinera, el respeto patrimonio... Ahora somos un decorado para el turismo de fin de semana, donde se alquila pero no se vive. Se invierte en la postal y se olvida de la vida». También señala la «suciedad» en los barrios y los servicios externalizados «que no cumplen».

Aunque Vox es quien más cerca de negociar ha estado -los únicos que han conseguido que les acepten una enmienda-, su portavoz, Laura Velasco, también ha sido muy crítica con el documento del equipo de gobierno. La edil garantiza que solicitaron reunión con todos los concejales y, ante la falta de respuesta, fueron uno por uno por todos los despachos, aunque finalmente no llegaran a ningún acuerdo. «El documento es más de lo mismo. El grueso del dinero se va en sueldos y gastos corrientes mientras los barrios esperan actuaciones reales que no se ejecutan». Entre las medidas que defienden, apunta que «lo que queremos es que nazcan niños santanderinos, a los que se da 200 euros por nacimiento, y el PP prefiere dar más de 500.000 euros para inmigración». También criticó la «falta de limpieza» en la ciudad: «Nos falta llamar al flautista de Hamelin para acabar con las ratas».

En cuanto a la exposición de Felipe Piña (PRC), el regionalista afirmó que, «por dignidad, no podemos estar en ningún punto de acuerdo con este Presupuesto». Aseguró que el PP «no se percata de las necesidades de los vecinos» y que «aplica la mayoría absoluta con fuerza y presume de ello». Preguntó al concejal de Economía, Javier García, a qué se destinará el «préstamo fantasma» de 27 millones que el Ayuntamiento tiene previsto pedir a los bancos y lamenta que en 2026 «pintarán viales, colocarán nuevos contenedores y pintarán barandillas para convencer al electorado de que todo va bien» de cara a las elecciones de 2027.

Por su parte, Keruin Martínez (IU) expuso que no ha presentado enmiendas parciales porque en ejercicios anteriores se las han tumbado y, por eso, este año se han decantado por la enmienda a la totalidad. Para rechazar el Presupuesto se apoya en que el documento «no tiene medidas concretas, se repite años tras año con un gasto inercial y poco transparente». Asegura que no atiende «a las necesidades reales» y que «expulsa a las familias de la ciudad». «La baja ejecución es un problema endémico, lo dice hasta el informe de intervención».

Una vez ha llegado el turno de palabra del PP, García ha insistido en su mensaje habitual que apela a que el Ayuntamiento «tiene las cuentas saneadas y menos deuda», calificando de «demagogia» las palabras de la oposición. «El Presupuesto explica cada euro con seriedad y la oposición trae enmiendas que no casan y que se contradicen. Tienen que ser viables». También ha destacado los 64 millones que se destinarán a inversiones y que «lo importante no es despilfarrar, si no gastar bien, sin improvisación».

También la alcaldesa, Gema Igual, ha tomado la palabra para defender sus Cuentas y ha reprochado a la oposición que «no me esperaba menos de ustedes, quieren gobernar pero les faltan los votos. Siempre están en la crítica no constructiva y se unen a cualquier movimiento o crítica sin criterio». Afirma que su forma de trabajar es «gestionar hasta el último céntimo con honradez» y ante las acusaciones de Piña sobre realizar obras cuando se acercan las elecciones, añade que «ya llegará 2027, pero antes está 2026 y lo que queda de 2025. No nos cegamos por el futuro sin mirar el presente y hoy se aprobará el Presupuesto con ilusión».