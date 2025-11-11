El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La alcaldesa, Gema Igual, con el concejal de Economía, Javier García, cuando presentaron los Presupuestos a finales de octubre. Daniel Pedriza

El PP tira de su mayoría absoluta para aprobar el Presupuesto de Santander para 2026

Ningún partido de la oposición respalda las Cuentas de los populares y todos califican el documento de «continuista» y señalan «la poca ejecución» de otros ejercicios

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Martes, 11 de noviembre 2025, 13:21

Comenta

Que los Presupuestos de Santander para 2026 iban a aprobarse este martes en Pleno extraordinario no despertaba ninguna duda, ya que el PP goza de ... una mayoría absoluta que le permite sacar las Cuentas adelante a pesar de no contar con el apoyo de ningún grupo de la oposición. Y así ha sido. El documento, al que el resto de grupos han tildado de «continuista», «copia y pega de otros años» y del que esperan «una baja ejecución como en ejercicios anteriores», se ha aprobado con los 14 'síes' del PP y la negativa de toda la oposición.

