Los Premios Alberto Pico llenan de solidaridad el Festival de las Naciones

Estos premios tienen la virtud de trascender fronteras. Son el corazón del festival. Y es que el Festival Intercultural de las Naciones no es solo ... fiesta e interculturalidad, también estos momentos de ser conscientes de que todos podemos hacer algo por los demás; que la solidaridad no es solo una cuestión de mostrar que lo somos, sino también de pensar en el prójimo y ser conscientes de nuestro privilegio». Con esas palabras inauguró Sergio Frenkel, director del Festival de las Naciones, la XV edición de los Premios Alberto Pico. El barco de los valores alcanzó por fin su destino anual: las figuras y empresas cuya labor social, solidaria y de emprendimiento desdibuja los límites que separan Cantabria del resto del mundo, proyectando la cultura de la región y de Santander a nivel internacional.

Los ganadores de esta edición se dieron a conocer oficialmente el viernes, pero fue ayer por la tarde cuando los afortunados recibieron el galardón personalmente. Entre los aplausos del público, cada uno fue convocado al escenario. Los cielos despejados, así como la tercera victoria consecutiva del Racing en El Sardinero (la ceremonia coincidió justo tras el final del partido), permitieron que la feria pudiera acoger a muchos asistentes deseosos de pasar un buen rato y, de paso, celebrar Santander y su gente.

El primero en tener en sus manos la icónica figura del barco pesquero fue Ricardo Lastra, en representación de la empresa de construcción Raisan, con el Premio Empresa Solidaria, por su trayectoria y contribución al impulso económico y social de la ciudad a través de la restauración y la creación de empleo.

Después, el periodista Germán González recogió el Premio Promoción Cultural y Solidaria por darle visibilidad a la ciudad siempre que le es posible. Pero también por sus generosas donaciones a Valdecilla y al Banco de Alimentos de Cantabria tras sus victorias en Night Fever. Con un discurso de agradecimiento cercano y marcado por el tono humorístico, González consiguió generar carcajadas entre el público.

Ampliar Sonrisas, móviles grabando y mucho orgullo entre el público. Daniel Pedriza

La deportista de élite Beatriz Pérez fue la siguiente en subir al escenario como ganadora del Premio Deportivo Solidario. «Siempre es un honor representar a mi ciudad», confesó emocionada.

Y, finalmente, por su labor de integración e inserción social y laboral a personas con problemas de salud mental, fue reconocida Ascasam. El Premio Asociación Solidaria fue recogido por Ignacio Fernández, Soledad Arrarte y Henar Romo. En su discurso, destacaron que «la Asociación Española de Pediatría ha alertado del crecimiento de problemas de salud mental de los menores desde la pandemia. Hay que detectar y poner soluciones y es nuestra labor celebrar este premio, pero también informar y alertar de los problemas que, como sociedad, parecemos pasar de puntillas».

El evento fue presidido por la alcaldesa de Santander, Gema Igual, acompañada del concejal de Inmigración, Cooperación al Desarrollo, Transparencia y Buen Gobierno, Mateo Echevarría. Por parte del Festival de las Naciones, junto a Sergio Frenkel, participaron Nayeli Pérez, coordinadora, y Ana Mancina, responsable de relaciones institucionales. Y la periodista Sheila Izquierdo fue la encargada de presentar la gala.

Igual puso cierre a la cita dedicando unas palabras a cada ganador, brindando cercanía a un evento ya de por sí muy emotivo. «Les premiamos por lo que han hecho hasta ahora, pero también pedimos que sigan haciendo grande esta ciudad, cada uno en su ámbito. Que sigan haciendo grande Santander, Cantabria y España». Y así el barco de los valores partió de nuevo a la mar, en busca de los próximos ganadores que el año que viene colmarán Santander de solidaridad, positividad y los principios que Alberto Pico, el cura del Barrio Pesquero, predicó a lo largo de su vida.