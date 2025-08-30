El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sheila Izquierdo, Fran Arias, Chabela Gómez-Barreda, Soledad Arrarte, Beatriz Pérez, Ignacio Fernández, Gema Igual, Henar Romo, Mateo Echevarría, Nayeli Pérez, Ana Mancina, Ricardo Lastra, Germán González y Sergio Frenkel. Daniel Pedriza

Los Premios Alberto Pico llenan de solidaridad el Festival de las Naciones

El empresario Ricardo Lastra (Raisan), el periodista Germán González, la deportista Beatriz Pérez y la asociación Ascasam recogieron los barcos que representan «el corazón del festival»

Laura Pérez Robledo

Laura Pérez Robledo

Santander

Sábado, 30 de agosto 2025, 23:02

Estos premios tienen la virtud de trascender fronteras. Son el corazón del festival. Y es que el Festival Intercultural de las Naciones no es solo ... fiesta e interculturalidad, también estos momentos de ser conscientes de que todos podemos hacer algo por los demás; que la solidaridad no es solo una cuestión de mostrar que lo somos, sino también de pensar en el prójimo y ser conscientes de nuestro privilegio». Con esas palabras inauguró Sergio Frenkel, director del Festival de las Naciones, la XV edición de los Premios Alberto Pico. El barco de los valores alcanzó por fin su destino anual: las figuras y empresas cuya labor social, solidaria y de emprendimiento desdibuja los límites que separan Cantabria del resto del mundo, proyectando la cultura de la región y de Santander a nivel internacional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El cierre de Zara Home de Valle Real dará paso a una firma de regalos y un herbolario
  2. 2

    Un oso se cruza con un coche en Cabezón de Liébana y responde con un zarpazo
  3. 3

    Quince rutas y más de la mitad del tráfico del Seve, en riesgo por los recortes de Ryanair
  4. 4

    Los vecinos contrarios al parking en Mataleñas presentan a Igual una alternativa sin autocaravanas
  5. 5 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  6. 6

    En Molledo y por el desfiladero hasta Potes
  7. 7

    Estudiantes en busca de piso: residencias casi llenas y habitaciones sueltas desde 300 euros
  8. 8

    «Mejor que en Cantabria no se va a estar, es el mejor sitio para vivir porque aquí está todo»
  9. 9

    El tratamiento del picudo «no garantiza que las palmeras de Renedo sobrevivan»
  10. 10

    La hija de Pelicot dice que ya no se habla con su madre: «Me ha abandonado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Los Premios Alberto Pico llenan de solidaridad el Festival de las Naciones

Los Premios Alberto Pico llenan de solidaridad el Festival de las Naciones