El presente y el futuro de la inteligencia artificial, protagonista en Santander El foro Santander IA, organizado por El Diario Montañés y el Ayuntamiento de la capital cántabra los días 7 y 8 de octubre, contará con destacados expertos en esta nueva tecnología

El foro sobre inteligencia artificial de El Diario Montañés, diseñado para todos los perfiles, agotó las entradas en sus dos anteriores ediciones.

Cuando coges el móvil y revisas tus redes sociales, o cuando lo usas para consultar una web o manejar una aplicación, es muy probable, casi seguro, que la inteligencia artificial tenga algo que ver con esos procesos. También si compras un billete de tren o de avión, consultas el tráfico o, por supuesto, cuando le preguntas una duda a alguna plataforma como ChatGPT, Gemini, Mistral o Perplexity. Pero la influencia de esta tecnología, que aspira a marcar un antes y un después con su aparición en nuestras vidas, va mucho más allá. Empresas, instituciones, sistemas sanitarios, tráfico, comunicación, diseño, agricultura, industria, construcción… No hay sector que no haya notado que hay un nuevo actor en el escenario que lo está cambiando todo.

Por eso, acceder a las últimas tendencias y avances en IA de la mano de expertos internacionales y posicionarse a la vanguardia de esta tecnología es un paso imprescindible tanto para ser realmente competitivo en el mercado como para entender la sociedad actual.

Esa aspiración, la de desentramar el 'tsunami' de cambios que implica este nuevo paradigma tecnológico, no es sencilla, porque la IA es tan potente y diversa que conocerla y atisbar sus posibilidades requiere de una visión a la vez panorámica y especializada. Eso es precisamente lo que vuelve a ofrecer un año más el congreso Santander Inteligencia Artificial (SIA), cuya tercera edición se celebrará los días 7 y 8 de octubre en el Palacio de Exposiciones de Santander. Este foro, impulsado por El Diario Montañés y el Ayuntamiento de Santander con el patrocinio del Gobierno de Cantabria a través de Sodercán, ofrecerá a lo largo de sus once sesiones una mirada ambiciosa y clarividente del presente y el futuro de la inteligencia artificial. Para ello contará con un completo programa cuyos protagonistas serán algunos de los más destacados profesionales de este innovador campo, que acercarán a los asistentes un conocimiento directo y real del contexto actual.

El programa 'AI Agents: A look to the future' Eduardo Ordax, especialista de IA generativa de AWS en Europa, Oriente Medio y África. 'IA para la toma de decisiones. Casos de éxito' Begoña López Piedra, Head of Marketing en decide4AI.

'Vibe working' Patricio Fernández, divulgador especializado en tecnología y creador de contenido. Diálogo 'Periodismo en la era de la Inteligencia Artificial' Carlos Solana, Innovation & Technology Transfer director en Grupo Media Pro y Fernando Belzunce, director editorial de Grupo Vocento.

'Conocer a la IA para conocer su impacto' Jorge Calvo Martín, Investigador en IA y director de innovación en Colegio Europeo de Madrid. Panel 'IA al servicio de la medicina: investigación, diagnóstico y terapia' Piero Crespo, director en Ibbtec, y Marcos López, director científico en Idival.

'IA e Innovación: trabajos previos para estar preparados' Carlos Solana, Innovation & Technology Transfer director en Grupo Media Pro. 'Regulando la revolución digital: entre la ética y la legalidad' Alfredo López, Sales Manager KA Spain & Southern de vLex.

Desde áreas como la automatización, abordada por el especialista de IA generativa de Amazon Web Service en Europa, Oriente Medio y África Eduardo Ordax, hasta la aplicación de la inteligencia artificial y su capacidad analítica en la toma decisiones, protagonizada por Begoña López Piedra, Head of Marketing en decide4AI, SIA ofrecerá contenidos de gran valor a todos aquellos que decidan asistir a las dos jornadas celebradas en la capital cántabra. Pero éstos no serán los únicos temas tratados, porque en el foro también participarán otros destacados representantes del sector como Carolina Escribano, Customer Engineering Manager en Google Cloud Madrid, el divulgador tecnológico y creador de contenido Patricio Fernández, o Jorge Calvo Martín, profesor universitario, investigador en IA y director de innovación en el Colegio Europeo de Madrid.

Las claves Expertos destacados Participarán ponentes de empresas relevantes como Amazon, Google, Vocento o decide4AI

Transversal Se analizará la IA en campos como la automatización, la comunicación o la sanidad

Networking El pase VIP incluye la asistencia a un cóctel en el que los asistentes podrán generar sinergias

Como siempre, habrá una mirada a la situación en Cantabria, en este caso centrada en el sector sanitario. La ponencia 'IA al servicio de la medicina: investigación, diagnóstico y terapia', impartida por Piero Crespo, director en Ibbtec, y Marcos López Hoyos, director científico en Idival, ofrecerá a la audiencia un pormenorizado retrato de las múltiples y trascendentales aplicaciones de esta tecnología en el ámbito de la salud y la medicina.

De la adopción de las herramientas y procesos derivados de la IA se encargará, ya en la segunda jornada, Carlos Solana, Innovation & Technology Transfer director en Grupo Media Pro, quien tratará el tema 'IA e Innovación: trabajos previos para estar preparados'. Y como la IA tiene muchas ventajas pero también algunos peligros e inconvenientes, en el foro también se analizará este aspecto en la ponencia 'Regulando la revolución digital: entre la ética y la legalidad', que ofrecerá Alfredo López, Sales Manager KA Spain & Southern de vLex.

Cómo asistir

El congreso SIA ofrece dos modalidades de asistencia. Por un lado, el pase standard, que incluye la entrada para los dos días, un pack de bienvenida y el 'coffee break' por un precio de 20 euros. Por otro, para todos aquellos que quieran profundizar en la experiencia y plantear un newtworking más reposado, está el pase VIP, que incluye también la asistencia a un coctel por un precio total de 50 euros. Ambos pueden adquirirse en la web del foro, cuya dirección es ia.eldiariomontanes.es.