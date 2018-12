La protesta por Parques y Jardines continúa en la calle y los despachos Esta tarde tuvo lugar una nueva protesta de los empleados de Parques y Jardines / Daniel Pedriza El PP entrega toda la documentación a la oposición, que sigue sospechando del proceso para elegir un nuevo concesionario VIOLETA SANTIAGO Santander Viernes, 21 diciembre 2018, 20:42

Lejos de cesar por más garantías sobre el empleo que dé públicamente el Ayuntamiento, los ánimos en el seno de Parques y Jardines continúan muy revueltos a costa de la adjudicación del contrato que está en marcha y que no convence ni a la plantilla ni a los grupos de oposición municipal. Este viernes el conflicto se desarrolló en dos frentes: por la tarde los trabajadores se concentraron de nuevo en la plaza del Ayuntamiento en señal de protesta por el proceso. Por la mañana, el concejal de Medio Ambiente, José Ignacio Quirós, había entregado a los grupos municipales toda la documentación del nuevo contrato, del cual resaltó que se ajusta a un procedimiento «perfectamente reglado, transparente» y que se está siguiendo con rigor.

Pero el portavoz del PSOE, Pedro Casares, insistió al término de esta reunión que los trabajadores «tienen motivos para estar preocupados» porque el PP «ha reconocido que se puede disminuir el personal del servicio si se producen mejoras tecnológicas y lo autoriza el Ayuntamiento, tal y como figura en el pliego». Tampoco el portavoz del PRC, José María Fuentes-Pila, se mostró muy conforme con la comisión: no entiende que no compareciera el jefe de servicio –tal como se había solicitado– cuando es un «actor clave». Según afirmó, en un principio, esta persona decidió que cinco de las seis empresas que optaban al concurso, no podían pasar a la segunda fase, lo que motivó que se solicitara un informe externo que levanta suspicacias.

Según el PP, entre la documentación facilitada a los grupos se incluyen las actas y acuerdos adoptados desde el principio, así como los informes emitidos por los servicios municipales implicados en la tramitación, tanto del jefe de servicio en funciones de Parques y Jardines, como de Contratación, Intervención y el Servicio Jurídico.

Los trabajadores que se concentraron para protestar por la adjudicación del contrato calificaron por boca del presidente del comité de empresa (Óscar González) de «tomadura de pelo» lo que está ocurriendo desde febrero de este año, cuando finalizó la actual concesión. González pidió de nuevo la dimisión de José Ignacio Quirós y censuró cómo se desarrolla la elección de una nueva empresa.