Protesta sindical por el impago del complemento de destino a la Policía Local de Santander

Las organizaciones sindicales en bloque (APLB-USO, CC OO, CSIF, SIEP y UGT) han criticado este miércoles, tras una concurrida asamblea de trabajadores de la ... Policía Local de Santander, el incumplimiento de los compromisos alcanzados con el Ayuntamiento de Santander desde el 9 de abril de 2024, especialmente en cuanto a la aplicación del complemento de destino, que debía estar vigente desde enero de 2025. Al respecto, la plantilla local no descarta continuar movilizándose para que se cumplan «cuestiones básicas» como la fiscalización de horas extra.

En un comunicado conjunto, los sindicatos han señalado que «durante meses», la plantilla ha mantenido movilizaciones en plenos, juntas de Gobierno y frente al propio Ayuntamiento pero, pese a ello, la situación «sigue exactamente igual: lo firmado no se cumple».

Así, han denunciado que, a día de hoy, la subida del complemento de destino sigue sin aplicarse y permanecen pendientes «cuestiones básicas por fiscalizar, como el pago de horas extraordinarias realizadas en los últimos meses, la compensación de los Servicios del 24 y 31 de diciembre o la renegociación de acuerdos».

«El respeto institucional empieza por respetar la palabra dada, y no hacerlo deteriora gravemente la confianza en la negociación colectiva», han advertido.

Protestas

También han señalado que la Policía Local no tiene derecho a huelga, pero sí puede adoptar medidas «totalmente legales, como limitar el uso del teléfono personal para fines laborales, evitar prolongaciones de servicio no obligatorias o renunciar a realizar horas extra mientras no estén correctamente compensadas».

Las organizaciones sindicales han subrayado que la Policía Local «ha demostrado siempre su profesionalidad y compromiso con la ciudadanía» por ello «es responsabilidad del Ayuntamiento cumplir con su palabra y garantizar que los derechos y condiciones laborales de sus trabajadores sean respetados».

Los cinco sindicatos han exigido el cumplimiento «íntegro e inmediato» de lo firmado y apelado a la unidad de la plantilla, «que quedó claramente reflejada en la asamblea de ayer».