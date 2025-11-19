El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Policías locales controlando los accesos a una calle en Navidad Juanjo Santamaría

Protesta sindical por el impago del complemento de destino a la Policía Local de Santander

En una asamblea, secundada por el 100% de la plantilla, las organizaciones en bloque estudian medidas para que el Ayuntamiento cumpla con lo pactado y fiscalice las horas extraordinarias

E. T:

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:12

Comenta

Las organizaciones sindicales en bloque (APLB-USO, CC OO, CSIF, SIEP y UGT) han criticado este miércoles, tras una concurrida asamblea de trabajadores de la ... Policía Local de Santander, el incumplimiento de los compromisos alcanzados con el Ayuntamiento de Santander desde el 9 de abril de 2024, especialmente en cuanto a la aplicación del complemento de destino, que debía estar vigente desde enero de 2025. Al respecto, la plantilla local no descarta continuar movilizándose para que se cumplan «cuestiones básicas» como la fiscalización de horas extra.

