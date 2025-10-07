El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Catorce miembros de la Junta de Personal Docente, este martes, protestan en el Pleno del Ayuntamiento de Santander por la falta de cumplimiento de los DM.

La Junta de Personal del Ayuntamiento de Santander protesta en el Pleno por el incumplimiento de los acuerdos laborales

Los empleados municipales se refieren a pactos que van desde lo organizativo a lo económico y que afectan «a más de 400» trabajadores públicos

Candela Gordovil

Candela Gordovil

Santander

Martes, 7 de octubre 2025, 11:32

La Junta de Personal del Ayuntamiento de Santander ha protestado en el pleno extraordinario de este martes por la falta de cumplimiento por parte del ... equipo de gobierno del PP de los acuerdos alcanzados con la plantilla municipal. «Durante esta legislatura se han ido adoptando acuerdos sobre las condiciones laborales de diferentes colectivos pero la mayoría, a día de hoy, aún no se han ejecutado», explica Sergio Pando, presidente de la Junta de Personal. «Son pactos que afectan a la Policía Local, al personal técnico de Servicios Sociales, a los profesores del Conservatorio Ataúlfo Argenta, a la Banda Municipal, al personal del Servicio de Talleres y a los ordenanzas y vigilantes», detalla. Por eso, catorce miembros de la Junta han acudido a la sesión plenaria con carteles en los que se podía leer: 'Ejecución de los acuerdos ya'. Aunque solo entraron ellos, previamente les acompañaron una treintena de empleados públicos afectados, que esperaron fuera del salón plenario a que llegaran los concejales. «Han venido los que libraban o los que han trabajado de noche, pero los acuerdos pendientes de ejecutar afectan a más de 400 empleados públicos». Son tratos que van desde lo organizativo a lo económico.

