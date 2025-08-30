El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Vista del puente levadizo de Raos, en Santander, que permanece averiado desde febrero. Andrés Fernández

El Puerto prevé activar a finales de septiembre una hoja del puente levadizo de Raos

El sector pesquero critica los «continuos retrasos» en la reparación de la estructura, que les obligan a trabajar en «condiciones nefastas»

Héctor Ruiz
José María Gutiérrez

Héctor Ruiz y José María Gutiérrez

Santander

Sábado, 30 de agosto 2025, 02:00

El presidente de la Autoridad Portuaria de Santander (APS), César Díaz, informó ayer de que están finalizando los trabajos de reparación de una de las ... hojas del puente móvil de Raos. De esta forma, el máximo responsable del Puerto adelanta que, una vez que concluyan las últimas comprobaciones, a lo largo del mes de septiembre podrá entrar en funcionamiento definitivamente dicha parte levadiza de la estructura. «Queda pendiente todavía realizar algunas sustituciones de algunos elementos mecánicos y después de ese proceso, de tener todo listo, tenemos que hacer una serie de pruebas y comprobaciones. Todo eso nos va a llevar a finales de septiembre», detalló Díaz.

