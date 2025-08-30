El Puerto prevé activar a finales de septiembre una hoja del puente levadizo de Raos

El presidente de la Autoridad Portuaria de Santander (APS), César Díaz, informó ayer de que están finalizando los trabajos de reparación de una de las ... hojas del puente móvil de Raos. De esta forma, el máximo responsable del Puerto adelanta que, una vez que concluyan las últimas comprobaciones, a lo largo del mes de septiembre podrá entrar en funcionamiento definitivamente dicha parte levadiza de la estructura. «Queda pendiente todavía realizar algunas sustituciones de algunos elementos mecánicos y después de ese proceso, de tener todo listo, tenemos que hacer una serie de pruebas y comprobaciones. Todo eso nos va a llevar a finales de septiembre», detalló Díaz.

Será entonces cuando se pondrá fin a los problemas que vienen sufriendo los pescadores desde hace meses al no poder navegar por la zona del otro lado del puente. «Los barcos del sector ya podrán entrar y atracar junto a la lonja y operar desde ahí como es habitual», aseguró Díaz en rueda de prensa tras presentar el plan de inversiones del Puerto para el periodo 2025-2029.

No obstante, las labores de reparación continuarán después en la hoja que queda en la parte de Maliaño, en la que por el momento no se ha intervenido. Dicho tramo presentaba menos complicaciones que en la del otro margen, pero el presidente de la APS incidió en que «vimos que ya había ciertos elementos con un deterioro que adelantaban que iba a terminar produciéndose un fallo como en el resto del paso, por lo que hemos decidido actuar y realizar una intervención integral para prevenir». Tanto es así, que Díaz, frente a los críticas recibidas por parte del sector pesquero, aseguró de forma tajante que «no hemos escatimado en gastos» ya que la intervención completa ha supuesto un esfuerzo inversor de 1,3 millones de euros. «Con ello podremos garantizar, entendemos que por mucho tiempo, el funcionamiento mecánico del puente de Raos», sentenció.

«Ahogados»

El máximo responsable del Puerto da respuesta con estas declaraciones a la carta que le remitió esta semana la Organización de Productores de Pesca de Altura de Cantabria (Opeca) a través de la que critican los «continuos retrasos que se nos han ido comunicando en el tiempo, por parte de la Autoridad Portuaria, en cuanto a la reparación del puente y que tanto daño está ocasionando al sector pesquero». Este colectivo lamenta que desde el 5 de febrero, cuando se anunció la avería del puente de Raos, hasta la última fecha prevista de puesta en servicio del mismo -en principio, según su información, el 28 de septiembre-, «han pasado ya más de siete meses, una demora en el tiempo en la que el sector pesquero ha estado padeciendo unas condiciones nefastas de trabajo, soportando unos gastos extras añadidos con motivo del transporte del hielo a sus embarcaciones». Además, la Opeca reprocha en la misiva, firmada por su presidente, Alberto Rentería, que el muelle de la Margen Norte ha demostrado ser «un muelle peligroso, deficitario y no apto para el atraque de los busques pesqueros», tildando de «insuficientes» las labores de acondicionamiento realizadas por la APS.

Por todo ello, consideran que «la Autoridad Portuaria de Santander ha ahogado en todo este tiempo al sector pesquero» e incluso razonan que «el propósito final es el cierre del puerto pesquero».