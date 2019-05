Una quedada para limpiar playas del norte The Language of The Sea es una iniciativa de las Asociaciones de Centros de Idiomas de Cantabria, Asturias, Galicia y País Vasco DM . Santander Miércoles, 8 mayo 2019, 10:10

De la grave situación de contaminación de los mares y océanos surge el proyecto The Language of the Sea, una iniciativa dirigida por las Asociaciones de Centros de Idiomas ACEIAS (Asturias) y ACIE (Euskadi), a las que se han unido ACEIGA (Galicia) y ACCEI (Cantabria) con el objetivo de concienciar al alumnado sobre el cuidado del medio ambiente, y que organizó una quedada global el pasado sábado, para limpiar varias playas del norte de España.

Esta propuesta ha logrado unir a cuatro entidades de diferentes comunidades y a sus asociados, pertenecientes a la Federación Nacional de Centros de Enseñanza de Idiomas, FECEI. «Partió de una idea para nuestras academias y ahora se está convirtiendo en algo mucho más grande, es una acción global que hay que tratar de una manera local. Hay que enseñar a nuestros alumnos que realmente está en nuestras manos tener una costa limpia» explica Scott Markham, presidente de ACIE. Con esta iniciativa «mostramos que la educación en nuestros centros va más allá de aprender un idioma, es una educación en valores». «Queremos de este modo posicionarnos como entidades importantes en la educación de los niños», resalta Rosa Espina, presidenta de ACEIAS.

«Elaboramos un dossier con planes para llevar al aula, con talleres complementarios a las clases y actividades dentro del aula», comenta Espina. Una serie de acciones que ya están llevando a cabo numerosas academias del Norte de España y con las que los alumnos «tanto jóvenes como adultos se están concienciando sobre el problema del plástico en el mar» afirma Markham.

Desde ACEIGA, Cristina Domínguez, afirma que «hemos apoyado este proyecto porque es una apuesta segura por un futuro para nuestro planeta educando en valores ecológicos y sostenibles, realizando pequeños gestos en el día a día de nuestros centros y en nuestra sociedad». Y añade que «hemos marcado un hito tanto a nivel interno con nuestros equipos como entre nuestro alumnado y sus familias. Los más comprometidos han descubierto nuevas formas de contribuir al cuidado del medio ambiente y los más ajenos a esta causa se han concienciado sobre el problema», explica Domínguez.

En Santander, el presidente de ACCEI, Fernando Elizalde, se siente «muy agradecido por el apoyo institucional recibido de entidades públicas y privadas», ha logrado que la ciudad de Santander se implique incluyendo The Language of the Sea dentro del proyecto Urban Waste financiado por la Comisión Europea y que analiza el control de residuos en las ciudades turísticas de toda Europa. Además «la Asociación Cántabra de Surf y la Real Federación Española de Vela también colaboraron y participaron en la limpieza de playas» señala Elizalde.

Como objetivo paralelo, The Language of the Sea, pretende adherirse al proyecto The European Week for Waste Reduction que este año se desarrollará del 16 al 24 de noviembre, basado en las «3Rs»: Recycle, Reduce, Reuse. Este proyecto está cofinanciado por el programa LIFE de la Comisión Europea y tiene como objetivo seleccionar los mejores proyectos buscando la concienciación sobre el cuidado y conservación de nuestro planeta.