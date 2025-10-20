Quesos, música y bebidas artesanas, este fin de semana en la plaza Alfonso XIII Santander acoge los días 24 y 25 de octubre el Mercado de Productores 'Tardíu 25'

Imagen de archivo de una feria de quesos en Santander

A.G.Z Santander Lunes, 20 de octubre 2025, 17:15 | Actualizado 17:41h.

El queso, las bebidas artesanales y la música en directo serán tres de los ingredientes principales del Mercado de Productores Tardíu 2025, que se celebra este fin de semana (24 y 25 de octubre) en la plaza Alfonso XIII de Santander.

Aquellos que se acerquen podrán elegir una bebida y configurar su propia tabla de quesos, además de disfrutar del programa artístico, que comenzará el viernes 24, a las 19.00 horas, con Alex Porras y Los Antihéroes, a los que seguirá DJ Kevin Mc Callister a las 21.00 horas.

El programa Viernes 24 de octubre 18.00 horas: apertura institucional; 19:00 horas: concierto Alex Porras & Los Antihéroes; 21.00 horas: DJ Kevin McCallister

Sábado 25 de octubre 11.30 horas: Cantabria Quesera en el escenario; 12.15 horas: Cantabria Brinda en el escenario; 13.00 horas; Sesión vermut con DJ Sara Puaj; 17.00 horas: Miki Rodríguez y Arlette Herreros (Umma & La Bena); 17.45 horas: Mario Guerrero y Aroa García (Seña Wine Bar); 18.30 horas: cócteles de la tierruca con Cantabria Brinda, por Rubén Odison; 19.00 horas: concierto en directo: Mehnai; 21.00 horas: DJ Sara Puaj

El sábado 25 la programación arrancará a las 11.30 horas con la intervención de Cantabria Quesera en el escenario y, a las 12.15 horas, será el turno de Cantabria Brinda. A las 13.30 horas tomará los mandos DJ Sara Puaj en la sesión de vermut.

En la tarde intervendrán a partir de las 17.00 cMiki Rodríguez y Arlette Herreros de los restaurantes Umma y La Bena, Mario Guerrero y Aroa García de Seña Wine Bar, y el bartender Rubén Odison con 'Cócteles de la tierruca'. A las 19.00 horas tocará en directo la artista Mehnai y, a las 21.00 horas, cerrará la noche y esta edición DJ Sara Puaj.

El Ayuntamiento de Santander explica que la iniciativa pretende «promocionar a los productores y productos de Cantabria y dar valor a la marca 'Santander Capital Km 0', que impulsa las relaciones entre productores y consumidores».

El mercado lo organizan Cantabria Brinda y Cantabria Quesera, entidades integradas en la CEOE Cantabria, y patrocinado por Ayuntamiento de Santander y la Consejería de Pesca y Alimentación.