Cs reclama el «fin del aislamiento» de la urbanización Nuevo Parque con Peñacastillo El coordinador de Cs Santander denuncia que uno de los viales se encuentra sin asfaltar y queda pendiente otro tramo para conectar Nuevo Parque con la N-623 DM . Santander Sábado, 10 noviembre 2018, 14:05

El coordinador de Ciudadanos (Cs) Santander, Marcos Gutiérrez, ha reclamado «el fin del aislamiento» de la urbanización Nuevo Parque y su entorno con Peñacastillo, debido a «la negativa histórica» de los diferentes gobiernos del PP a ejecutar, desde hace más de veinte años, «diversos viales e inversiones fundamentales para la zona».

Gutiérrez ha denunciado, tras la reunión mantenida entre miembros de la agrupación y directivos de la comunidad de vecinos de la urbanización Nuevo Parque, que «uno de los viales, que se encuentra sin asfaltar, transcurre en paralelo a las urbanizaciones de Los Robles y Las Acacias hasta llegar a la de Nuevo Parque». Además, «queda pendiente otro tramo para conectar Nuevo Parque con la N-623 a la altura de La Reyerta», ha advertido.

Gutiérrez no encuentra razonable que el PP se haya negado a dar forma a demandas vecinales «que consideramos prioritarias», dada «la necesidad que tiene esta zona de disponer de conexiones». «Peñacastillo no puede estar sujeta a futuros desarrollos urbanísticos sin fecha, ni a promesas eternas de un partido político que no ha querido cumplir con los vecinos de la zona», ha subrayado.

Gutiérrez ha denunciado que la empresa propietaria de la Urbanización Nuevo Parque «efectuó un ingreso en concepto de aval para poner en marcha el desarrollo». Sin embargo, «transcurridos más de veinte años, esta actuación se sigue posponiendo con excusas que cada vez son más peregrinas».

El coordinador ha transmitido a los vecinos la intención de Cs de «impulsar las infraestructuras que esta zona viene reclamando desde hace tiempo». Por último, Marcos Gutiérrez ha criticado que una urbanización en la que viven 500 familias «carezca de equipamientos esenciales que garanticen una mejor calidad de vida». «Esto demuestra la falta de sensibilidad de la alcaldesa, Gema Igual, hacia una parte de los santanderinos», ha concluido Gutiérrez.