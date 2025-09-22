La reforma de la zona oeste de El Sardinero costará 3,5 millones y durará un año

'Proyecto Oeste Sardinero' ya está más cerca. El Ayuntamiento de Santander ha licitado los trabajos de reordenación y pavimentación de la zona oeste de ... El Sardinero por un presupuesto de 3,5 millones de euros y un plazo de ejecución de doce meses. Unas obras que afectarán a las calles Luis Martínez (oeste), Ramón y Cajal (oeste), Teniente Fuentes Pila, Rocío y Calatayud y con las que se da continuidad a los trabajos en la zona este de este barrio.

La licitación ha sido aprobada por la Junta de Gobierno Local reunida este lunes, según ha informado el ayuntamiento en una nota de prensa en la que destaca que «con esta actuación también se mejorará la accesibilidad y se pondrán al día los servicios urbanos municipales».

El proyecto servirá para dar continuidad a la actuación acometida en la parte Este de El Sardinero, que en una primera fase renovó las calles Duque de Santo Mauro, María Luisa Pelayo, Luis Martínez (este), Ramón y Cajal (este) y González de Riancho. Además, la actuación abarcará no solo la mejora de la pavimentación existente, sino también la renovación del mobiliario urbano y de las infraestructuras de canalización que dan servicio a los edificios del entorno.

Agustín Navarro, concejal de Fomento, ha señalado esta inversión se enmarca dentro de una «política de mejora continua de barrios y calles con actuaciones que contribuyen a hacerlos más habitables, a mejorar la calidad de vida de sus vecinos y, a la vez, a generar actividad económica y empleo».

Este plan, por el que tendrán que pujar diferentes empresas para ejecutarlo, cuenta con una subvención de un millón de euros procedente del Gobierno de Cantabria, en base al Decreto 89/2024, por el que se conceden subvenciones a los ayuntamiento para la ejecución del Plan de Inversiones Municipales 2025-2029.

El pasado junio cuando la alcaldesa, Gema Igual, se reunió con los representantes de la Asociación de Vecinos de El Sardinero, para informarles sobre este proyecto urbanístico, que ya está más cerca de formalizarse. Ya entonces, según informó el propio Ayuntamiento, los vecinos vieron con buenos ojos este plan.

Zona este

Fue en febrero de hace dos años cuando finalizaron los trabajos de la zona oeste de este barrio, que permitió mejorar toda la trama viaria, la accesibilidad, así como renovar todos sus servicios. Para ello, fue necesaria una inversión municipal de 1,6 millones de euros y que implicó a las calles Duque de Santo Mauro, María Luisa Pelayo, Luis Martínez (este), Ramón y Cajal (este) y González de Riancho. Las obras, ejecutadas por Rucecan, se desplegaron en un ámbito de 19.348 metros cuadrados de superficie para integrar el tráfico peatonal, rodado y el espacio de aparcamiento; renovar el pavimento de aceras y calzadas con la reposición de bordillo de granito; integrar el arbolado urbano, valorando el estado de todos los ejemplares y su reposición en caso de ser necesario; y la renovación de las redes de abastecimiento, saneamiento y alumbrado. El proyecto incluyó además la dotación de nuevo mobiliario urbano (bancos, asientos, papeleras, fuentes, etc.) acorde a la nueva configuración.