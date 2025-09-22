El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Zona de la calle Luis Martínez que ya ha sido renovada. Las obras nuevas afrontarán el resto de la calle Juanjo Santamaría

La reforma de la zona oeste de El Sardinero costará 3,5 millones y durará un año

El Ayuntamiento de Santander saca a licitación los trabajos con los que se da continuidad a las obras de pavimentación ya ejecutadas en este barrio

Candela Gordovil

Candela Gordovil

Santander

Lunes, 22 de septiembre 2025, 16:15

'Proyecto Oeste Sardinero' ya está más cerca. El Ayuntamiento de Santander ha licitado los trabajos de reordenación y pavimentación de la zona oeste de ... El Sardinero por un presupuesto de 3,5 millones de euros y un plazo de ejecución de doce meses. Unas obras que afectarán a las calles Luis Martínez (oeste), Ramón y Cajal (oeste), Teniente Fuentes Pila, Rocío y Calatayud y con las que se da continuidad a los trabajos en la zona este de este barrio.

